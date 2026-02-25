Analyse politique

C'est un nouvel âge d'or pour les États-Unis qu'a promis hier Donald Trump lors de son discours sur l'état de l'Union.

Lors de sa longue allocution de presque deux heures, le président s'est prononcé sur les taux de criminalités en chute, sur la déportation massive d'immigrants clandestins ainsi que sur ses tarifs qu'ils estiment géniaux.

Écoutez Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand Gagnon, discuter avec Catherine Brisson et Luc Ferrandez du discours, mercredi après-midi, à La commission.

Le politologue décrit également l'ambiance qui régnait lors de l'événement, notant l'absence de plusieurs démocrates et la présence de l'équipe de hockey américaine qui vient de remporter l'or aux Jeux de Milan.

Autres sujets abordés: