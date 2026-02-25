Trop peu d'hommes au baccalauréat

Près de 100 000 femmes de plus que d’hommes ont obtenu un baccalauréat au Québec entre 2015 et 2024, selon des données du ministère de l’Enseignement supérieur.

L’écart de diplomation commence dès la maternelle, avec 35% des garçons présentant un retard de développement contre 21% des filles, et se creuse au secondaire et au cégep.

Écoutez Dr Égide Royer, psychologue et spécialiste de la réussite scolaire, mettre au clair le faible taux d'hommes aux études supérieures au Québec, mercredi après-midi, à La commission.

Il estime d'autant plus que les garçons se retrouvent difficlement dans le cadre scolaire habituel et que leur organisation du travail est largement déficient.