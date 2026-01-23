Il choisit «sa famille et son parti»

Contre toute attente, Simon Jolin-Barrette a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il ne briguerait pas la chefferie de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

Invoquant des motifs familiaux et professionnels, le député de Borduas estime que le moment n'est pas opportun pour lui, préférant se concentrer sur l'avenir et l'unité du mouvement. Cette décision surprend, car il était considéré comme un candidat de poids doté d'une stratégie solide. Son retrait laisse le champ libre à Christine Fréchette et potentiellement Bernard Drainville, faisant craindre à certains analystes un simple « couronnement » plutôt qu'un véritable débat d'idées nécessaire au renouveau du parti.

