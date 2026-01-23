Fin du télétravail à Ottawa

93% des fonctionnaires québécois se sont exprimés contre le retour forcé au travail en présentiel qu'Ottawa met en place.
Le gouvernement fédéral assure que cette mesure vise à limiter la fatigue numérique et l’absentéisme, des arguments qui ne convainquent pas les syndicats.
Écoutez Guillaume Bouvrette, président du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, vendredi, à La commission.
«C'est quand même fou de penser que le télétravail augmente l'absentéisme alors qu'on vit un gel d'embauche, des coupures de postes et donc une surcharge de travail importante dans la fonction publique québécoise depuis plus d'un an.»