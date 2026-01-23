Fin du télétravail à Ottawa

93% des fonctionnaires québécois se sont exprimés contre le retour forcé au travail en présentiel qu'Ottawa met en place.

Le gouvernement fédéral assure que cette mesure vise à limiter la fatigue numérique et l’absentéisme, des arguments qui ne convainquent pas les syndicats.

Écoutez Guillaume Bouvrette, président du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, vendredi, à La commission.