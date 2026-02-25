Après plusieurs mois difficiles, le Parti libéral se rapproche finalement du Parti québécois dans les intentions de vote.

C’est ce qui ressort du nouveau sondage Pallas Data dans L'actualité, publié ce mercredi.

Le Parti québécois perd des points et se retrouve à 30% alors que les libéraux se trouvent à 27%.

Écoutez Philippe J. Fournier, chroniqueur à L'actualité et rédacteur en chef de Qc125, aborder les résultats de ce nouveau sondage, mercredi, à l’émission La commission.

La Coalition avenir Québec (CAQ) n'arrive pas à remonter de façon notable dans les intentions de vote malgré la course à la chefferie. Le parti de François Legault est à 14%, tout juste devant Québec solidaire à 10%.