Laval sommée de payer 1 M$ à l'ex-maire

L'ancien maire de Québec, Régis Labeaume, ne décolère pas face à la situation absurde dans laquelle se trouve la Ville de Laval.

En raison des lois fiscales fédérales, la municipalité est forcée de verser 1 million de dollars à l'ex-maire Gilles Vaillancourt pour qu'il puisse payer ses impôts sur les 7 millions de dollars détournés qu'il a pourtant dû rembourser à la suite de sa condamnation pour corruption.

Alors que Revenu Québec a accepté de faire preuve de gros bon sens en remboursant la part provinciale, l'Agence du revenu du Canada (ARC) s'entête à réclamer cette somme, considérant l'argent volé comme un revenu imposable.

Écoutez Régis Labeaume se prononcer sur ce dossier, lundi, à Lagacé le matin.