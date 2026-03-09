 Aller au contenu
Politique municipale
Laval sommée de payer 1 M$ à l'ex-maire

Payer les impôts de Gilles Vaillancourt? «No way, vous aurez pas une cenne»

par 98.5

0:00
4:40

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 mars 2026 09:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Payer les impôts de Gilles Vaillancourt? «No way, vous aurez pas une cenne»
L'ex maire de Québec Régis Labeaume / Cogeco Média

L'ancien maire de Québec, Régis Labeaume, ne décolère pas face à la situation absurde dans laquelle se trouve la Ville de Laval.

En raison des lois fiscales fédérales, la municipalité est forcée de verser 1 million de dollars à l'ex-maire Gilles Vaillancourt pour qu'il puisse payer ses impôts sur les 7 millions de dollars détournés qu'il a pourtant dû rembourser à la suite de sa condamnation pour corruption.

Alors que Revenu Québec a accepté de faire preuve de gros bon sens en remboursant la part provinciale, l'Agence du revenu du Canada (ARC) s'entête à réclamer cette somme, considérant l'argent volé comme un revenu imposable.

Écoutez Régis Labeaume se prononcer sur ce dossier, lundi, à Lagacé le matin.

Vous aimerez aussi

Les cols bleus de Châteauguay accusés d'intimidation par la mairie
La commission
Les cols bleus de Châteauguay accusés d'intimidation par la mairie
0:00
11:41
Cols bleus à Châteauguay: chèque en blanc ou gestion impossible?
La commission
Cols bleus à Châteauguay: chèque en blanc ou gestion impossible?
0:00
10:48

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«J’ai compris le bonheur d’être seul sur scène» -José Gaudet
Rattrapage
Il prend les rênes du «Tricheur»
«J’ai compris le bonheur d’être seul sur scène» -José Gaudet
«L'indépendance des profs et des facultés, c'est le problème des universités»
Rattrapage
Pratiques douteuse à l'UQAR
«L'indépendance des profs et des facultés, c'est le problème des universités»
Vers une interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs au Canada?
Rattrapage
Mark Carney y songe
Vers une interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs au Canada?
Harry Styles sur Netflix: «Il y a de l'énergie qui se dégage de cette captation»
Rattrapage
Concert à Manchester
Harry Styles sur Netflix: «Il y a de l'énergie qui se dégage de cette captation»
UQAR: «Les étudiants vont se mettre à quatre pattes et vont rugir»
Rattrapage
Un programme universitaire troublant
UQAR: «Les étudiants vont se mettre à quatre pattes et vont rugir»
«Depuis neuf mois, c'est presque tout le temps fermé» -Dre Anne Gauvin-Meunier
Rattrapage
Services en obstétrique à Lac-Mégantic
«Depuis neuf mois, c'est presque tout le temps fermé» -Dre Anne Gauvin-Meunier
Mojtaba Khamenei prend les rênes: «Sa tête va être aussitôt mise à prix»
Rattrapage
Succession héréditaire en Iran
Mojtaba Khamenei prend les rênes: «Sa tête va être aussitôt mise à prix»
Un groupe d’intervention pour évaluer les menaces et protéger les ressortissants
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
Un groupe d’intervention pour évaluer les menaces et protéger les ressortissants
Laval devra verser 1 M$ à Gilles Vaillancourt: «Ça n'a absolument aucun sens»
Rattrapage
L'argent des contribuables
Laval devra verser 1 M$ à Gilles Vaillancourt: «Ça n'a absolument aucun sens»
«Les jeunes ont été catapultés du bus» -Élyse Fortin-Turgeon, témoin de la scène
Rattrapage
Un jeune de 13 ans perd la vie
«Les jeunes ont été catapultés du bus» -Élyse Fortin-Turgeon, témoin de la scène
La guerre en Iran fait bondir le prix de l'essence et menace votre portefeuille
Rattrapage
Bouleversements mondiaux
La guerre en Iran fait bondir le prix de l'essence et menace votre portefeuille
Popularité du PLQ: «On est quand même loin des portes du pouvoir»
Rattrapage
Percée dans les sondages
Popularité du PLQ: «On est quand même loin des portes du pouvoir»
Boycottage de ChatGPT: le mouvement «Quit GPT» gagne du terrain
Rattrapage
Intelligence artificielle
Boycottage de ChatGPT: le mouvement «Quit GPT» gagne du terrain
Ski alpin: une médaille de bronze pour un athlète canadien malvoyant
Rattrapage
Jeux parasportifs à Milan
Ski alpin: une médaille de bronze pour un athlète canadien malvoyant