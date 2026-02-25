 Aller au contenu
Politique municipale
Réduire la quantité d'ordure

Forcer de meilleurs comportements individuels dans la gestion de déchets

Une mesure visant à réduire les collectes de déchets à Lorraine fait réagir mercredi alors que le Journal de Montréal révèle qu'un résident a été facturé 460$ pour avoir mis son bac au chemin trop souvent.

Depuis 2020, les bacs gris de la ville sont équipés d'une puce ou transpondeur associé à une adresse, afin de comptabiliser leur levée. Chaque citoyen a droit à douze collectes gratuites par année, au-delà de ce nombre, des frais s'ajoutent, si bien qu'un citoyen, M. Provencher a reçu une facture pour avoir sorti son bac d'ordures à 37 reprises.

La Ville se défend, indiquant que cette décision environnementale a permis de réduire considérablement les collectes.

Écoutez le directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard, expliquer les bénéfices du traçage des levées de bacs à ordure, mercredi midi, à La commission.

Il précise ne pas comprendre pourquoi la municipalité n'a pas averti le citoyen avant de le pénaliser.

«L'idée, c'est pas de pénaliser les citoyens, c'est de faire en sorte qu'ils adoptent de meilleurs comportements.»

Karel Ménard, directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets

  • Le recyclage est désormais financé par les entreprises privées;
  • Luc Ferrandez revient sur une ancienne chronique où il décourageait les Québécois à recycler.

