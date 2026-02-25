Réduire la quantité d'ordure

Une mesure visant à réduire les collectes de déchets à Lorraine fait réagir mercredi alors que le Journal de Montréal révèle qu'un résident a été facturé 460$ pour avoir mis son bac au chemin trop souvent.

Depuis 2020, les bacs gris de la ville sont équipés d'une puce ou transpondeur associé à une adresse, afin de comptabiliser leur levée. Chaque citoyen a droit à douze collectes gratuites par année, au-delà de ce nombre, des frais s'ajoutent, si bien qu'un citoyen, M. Provencher a reçu une facture pour avoir sorti son bac d'ordures à 37 reprises.

La Ville se défend, indiquant que cette décision environnementale a permis de réduire considérablement les collectes.

Écoutez le directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard, expliquer les bénéfices du traçage des levées de bacs à ordure, mercredi midi, à La commission.

Il précise ne pas comprendre pourquoi la municipalité n'a pas averti le citoyen avant de le pénaliser.