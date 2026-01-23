 Aller au contenu
Société
Pour des raisons de «comfort»

France: interdit les enfants de moins de 12 ans en classe affaires dans le train

par 98.5

0:00
16:47

Entendu dans

La commission

le 23 janvier 2026 14:28

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

France: interdit les enfants de moins de 12 ans en classe affaires dans le train
La SNCF compte interdire les enfants de moins de 12 ans en classe affaires «Optimum» sur le corridor Paris-Lyon, invoquant le confort des passagers, ce qui suscite des critiques. / La Presse Canadienne

La SNCF interdit désormais aux enfants âgés de douze ans et moins l’accès aux classes affaires de ses trains, une mesure qui ne fait pas l’unanimité.

Qu'arriverait-il si cette politique était adoptée au Québec?

Écoutez le chroniqueur, Ludovik Bourdages, discuter de cette nouvelle mesure, vendredi, à La commission.

«Dans la nouvelle directive, les animaux restent permis dans cette section premium. Donc pas d'enfants, mais ton perroquet de soutien qui a appris à sacrer ou ton chien que tu promènes dans ta petite sacoche ou ta petite valise et qui jappe à chaque fois qu'il voit un étranger, lui c'est correct, mais un enfant c'est pas correct.»

Ludovik Bourdages

