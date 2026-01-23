Pour des raisons de «comfort»

La SNCF interdit désormais aux enfants âgés de douze ans et moins l’accès aux classes affaires de ses trains, une mesure qui ne fait pas l’unanimité.
Qu'arriverait-il si cette politique était adoptée au Québec?
Écoutez le chroniqueur, Ludovik Bourdages, discuter de cette nouvelle mesure, vendredi, à La commission.
«Dans la nouvelle directive, les animaux restent permis dans cette section premium. Donc pas d'enfants, mais ton perroquet de soutien qui a appris à sacrer ou ton chien que tu promènes dans ta petite sacoche ou ta petite valise et qui jappe à chaque fois qu'il voit un étranger, lui c'est correct, mais un enfant c'est pas correct.»