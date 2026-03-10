La situation pourrait être critique

À l'occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mardi, Patrick Lagacé revient sur l’arrivée d’un système de pluie verglaçante sur le Québec mercredi.
Les régions du sud de la province devraient être les plus touchées alors que l’on prévoit 24 heures de précipitations et entre 20 et 30 millimètres de verglas.
Cette tempête pourrait être la plus grosse depuis les trois dernières années, alors qu’Environnement Canada a émis une alerte orange en raison d’une situation potentiellement critique.
Des retards dans les transports et des pannes d’électricité prolongées sont envisagés.
Patrick Lagacé fait le point sur les principales nouvelles de la journée en compagnie de la journaliste Valérie Lebeuf, mardi, à l'émission Lagacé le matin.
Autres sujets abordés
- Le prix de l’essence a connu des variations de 14 cents en 24 heures;
- Le point sur les attaques au Liban avec Arthur Sarradin, journaliste à Beyrouth pour Radio France, TF1 et Libération;
- La famille d’une victime de la tuerie de Tumbler Ridge poursuit ChatGPT, l’accusant de ne pas avoir averti les autorités de la menace malgré les messages de la tireuse envoyés à son robot conversationnel;
- La rémunération des employés publics au Québec représente 41% des dépenses gouvernementales;
- Une étude de Recyc-Québec révèle que 87% des détritus trouvés au bord des autoroutes sont recyclables;
- Affaire Gilles Vaillancourt: la prise de parole du ministre François-Philippe Champagne en réponse à cette affaire;
- La députée Marwa Rizqy réclame la gratuité des soins de fertilité pour contrer la chute du taux de fécondité au Québec.