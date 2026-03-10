La situation pourrait être critique

À l'occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mardi, Patrick Lagacé revient sur l’arrivée d’un système de pluie verglaçante sur le Québec mercredi.

Les régions du sud de la province devraient être les plus touchées alors que l’on prévoit 24 heures de précipitations et entre 20 et 30 millimètres de verglas.

Cette tempête pourrait être la plus grosse depuis les trois dernières années, alors qu’Environnement Canada a émis une alerte orange en raison d’une situation potentiellement critique.

Des retards dans les transports et des pannes d’électricité prolongées sont envisagés.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur les principales nouvelles de la journée en compagnie de la journaliste Valérie Lebeuf, mardi, à l’émission Lagacé le matin.

Autres sujets abordés