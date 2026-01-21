Forum économique de Davos

Lors de sa chronique matinale, Luc Ferrandez est revenu sur le passage remarqué de Mark Carney au Forum économique mondial de Davos. L’ancien gouverneur de la Banque du Canada a surpris plusieurs observateurs avec un discours de rupture, citant même l'ancien président tchécoslovaque Václav Havel selon le chroniqueur.

Pour lui, cette sortie inhabituelle de Carney, n'est pas étrangère aux tensions croissantes dans les négociations commerciales avec les États-Unis.

Écoutez Luc Ferrandez aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Mark Carney semble ainsi préparer le terrain pour que le Canada diversifie ses exportations énergétiques vers l'Asie et le Qatar, face à l'imprévisibilité de l'administration Trump.

Autres sujets traités: