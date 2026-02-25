Taux de natalité en hausse

Qui dit télétravail, dit plus de temps de qualité pour les couples... c'est du moins ce que prouve une étude de l'université de Princeton.

D'après cette recherche, le taux de natalité grimpe de 19% si les deux parents partagent une journée de télétravail par semaine à la maison.

Écoutez Luc Ferrandez et Catherine Brisson se réjouir de cette nouvelle mercredi, à La Commission.

