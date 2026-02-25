 Aller au contenu
Star système
Usurpation d'identité par des fraudeurs

Fraude en ligne: quand l’IA rend la manipulation plus convaincante que jamais

par 98.5

0:00
9:27

Entendu dans

La commission

le 25 février 2026 14:28

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Fraude en ligne: quand l’IA rend la manipulation plus convaincante que jamais
Marie-Claude Savard dénonce l’usurpation de son identité par des fraudeurs. / Rawpixel.com/ Adobe Stock

L'animatrice Marie-Claude Savard témoigne d’un cas bouleversant d'usurpation d'identité au profit d'une fraude amoureuse.

Un homme vulnérable, souffrant de schizophrénie, a été dépouillé de 200 000$ en cartes prépayées, convaincu d'entretenir une relation avec la vedette.

Les fraudeurs utilisent désormais l'intelligence artificielle pour cloner les voix et animer des photos, rendant le piège indécelable. 

Face à l'impuissance des autorités et à la honte des victimes, elle appelle à un changement de paradigme: cesser de blâmer les victimes pour se concentrer sur la sophistication des méthodes de manipulation employées par les criminels.

Écoutez l'animatrice Marie-Claude Savard en discuter avec Catherine Brisson et Luc Ferrandez, mercredi à La commission

«J’ai essayé d’appeler le Centre antifraude du Canada... on se bute à des formulaires. On me dit: "Ce n'est pas vous qui avez donné l'argent, vous ne pouvez pas dénoncer." Mais c'est mon image qui est utilisée!»

Marie-Claude Savard

