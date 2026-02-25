Usurpation d'identité par des fraudeurs

L'animatrice Marie-Claude Savard témoigne d’un cas bouleversant d'usurpation d'identité au profit d'une fraude amoureuse.

Un homme vulnérable, souffrant de schizophrénie, a été dépouillé de 200 000$ en cartes prépayées, convaincu d'entretenir une relation avec la vedette.

Les fraudeurs utilisent désormais l'intelligence artificielle pour cloner les voix et animer des photos, rendant le piège indécelable.

Face à l'impuissance des autorités et à la honte des victimes, elle appelle à un changement de paradigme: cesser de blâmer les victimes pour se concentrer sur la sophistication des méthodes de manipulation employées par les criminels.

Écoutez l'animatrice Marie-Claude Savard en discuter avec Catherine Brisson et Luc Ferrandez, mercredi à La commission.