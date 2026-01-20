Conflit au Massif de Charlevoix

La grève des 300 employés de la station de ski du Massif de Charlevoix, représentés par la CSN, représente un véritable coup de massue pour Charlevoix et son industrie touristique.
Le Club Med Québec Charlevoix, situé tout près, risque de faire les frais de l'annulation de la saison de ski.
Alors que la multinationale française envisageait d'ouvrir une autre adresse au Québec, à Mont-Tremblant, la grève dans Charlevoix pourrait changer la donne, selon Marie-Eve Fournier.
Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique au micro de Patrick Lagacé.
« Tu sais, le Club Med veut ouvrir un village à Mont-Tremblant en 2028 et le terrain serait déjà acheté. Mais je ne serais pas étonnée qu'au siège social, on se pose des questions sur le Québec: est-ce que ça représente un risque d'affaires trop important ? Les entreprises n'aiment pas les risques qu'elles ne peuvent pas contrôler. C'est un bien mauvais message que le Québec envoie au Club Med et aux autres investisseurs.»
Autres sujets abordés:
- Le TAL recommande une augmentation de 3,1 % des loyers au Québec en 2026. L'année dernière, le TAL recommandait 5,9 % : «Historiquement, les hausses de loyer, ça tournait autour de 0,5 à 1 %. Donc on est quand même trois fois plus élevés !»
- Partenariat entre Air Transat et Desjardins: quels sont les avantages pour les entreprises et les consommateurs?