Conflit au Massif de Charlevoix

La grève des 300 employés de la station de ski du Massif de Charlevoix, représentés par la CSN, représente un véritable coup de massue pour Charlevoix et son industrie touristique.

Le Club Med Québec Charlevoix, situé tout près, risque de faire les frais de l'annulation de la saison de ski.

Alors que la multinationale française envisageait d'ouvrir une autre adresse au Québec, à Mont-Tremblant, la grève dans Charlevoix pourrait changer la donne, selon Marie-Eve Fournier.

