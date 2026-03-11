Défection majeure

La députée néo-démocrate Laurie Idlout a rejoint les rangs libéraux de Mark Carney.

Cette défection, préparée depuis décembre 2025, survient malgré un appui récent affiché au NPD, illustrant de vives tensions internes au sein d'un caucus de seulement sept députés.

Ce mouvement, combiné aux victoires partielles attendues à Toronto le 13 avril, assure officiellement la majorité parlementaire aux libéraux.

La grogne est installée au Québec également, au point qu'Alexandre Boulerice envisagerait aussi de quitter le parti.

