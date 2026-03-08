Le conflit au Moyen-Orient, qui influence le prix du pétrole, affecte le coût du transport des produits alimentaires.
Faut-il craindre un effet sur la facture du consommateur à l'épicerie?
Écoutez Alexandre Leblond, chroniqueur économique, brosser le portrait de la situation, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«C'est là qu'on se rend compte que tout est relié d'une manière ou d'une autre. Le prix du pétrole, le prix de l'engrais, le panier d'épicerie, les marchés boursiers, tout ça, c'est très tumultueux. Puis le consommateur se ramasse au bout de ça, à être évidemment celui qui paye. Quand on parle de l'économie qui est mondiale, tout est interconnecté.»