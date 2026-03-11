Beyrouth sous les bombes d'Israël

Depuis Beyrouth, le correspondant Fabrice de Pierrebourg témoigne de l'intensification brutale des frappes israéliennes sur le Liban.

Mercredi matin, l'armée israélienne a lancé une série de bombardements simultanés à grande échelle visant plusieurs quartiers, dont la banlieue sud de la ville, Dahiyeh, désormais plongée sous une épaisse fumée.

L'inquiétude grandit chez les civils alors qu'un drone de surveillance tourne sans relâche au-dessus de la capitale, signalant que le pire est peut-être à venir.

Écoutez envoyé spécial du magazine L’actualité à Beyrouth au Liban, Fabrice de Pierrebourg, à Lagacé le matin.

