Faire face à la tempête

Face à la tempête de verglas imminente, les Québécois ont pris d'assaut les quincailleries pour s'approvisionner en produits de première nécessité.

Les détaillants observent une demande particulièrement forte pour les piles, les lampes de poche et le sel de déglaçage, mais ce sont les génératrices qui volent la vedette malgré leur coût élevé.

Écoutez Richard Darveau, président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT), réagir mercredi à Lagacé le matin.