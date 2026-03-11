La députée de Nunavut, Lori Idlout, a causé toute une surprise en quittant le NPD pour rejoindre les rangs libéraux de Mark Carney.

Ce quatrième transfert de l'opposition vers le gouvernement permet au premier ministre de se rapprocher d'une majorité absolue en Chambre, changeant radicalement la dynamique à Ottawa.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point sur ces bouleversements, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

