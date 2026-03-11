La députée de Nunavut, Lori Idlout, a causé toute une surprise en quittant le NPD pour rejoindre les rangs libéraux de Mark Carney.
Ce quatrième transfert de l'opposition vers le gouvernement permet au premier ministre de se rapprocher d'une majorité absolue en Chambre, changeant radicalement la dynamique à Ottawa.
Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point sur ces bouleversements, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets abordés
- Course à la chefferie de la CAQ: surenchère de bonnes intentions entre Bernard Drainville et Christine Fréchette au sujet du prix de l’essence.
- Retour sur l’entrevue de Marwah Rizqy: est-ce que les libéraux ont poussé un petit soupir de soulagement en entendant leur ex-collègue?