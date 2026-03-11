 Aller au contenu
Gestion du verglas

Régis Labeaume prône le mode «All in» face aux tempêtes

Lagacé le matin

le 11 mars 2026 09:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Régis Labeaume compare l'efficacité du déneigement à Québec, où il a été maire pendant quatorze ans, à celle de Montréal. / Ketsarin/ Adobe Stock

Régis Labeaume réagit aux critiques qualifiant les médias d'«alarmistes» face à la tempête de verglas.

Pour l'ex-maire de Québec, la prudence est essentielle: si les autorités n'alertaient pas la population avant un événement majeur, elles seraient les premières blâmées.

Il relate son expérience à la tête de la Vieille Capitale, où il privilégiait une mobilisation massive pour éviter de paralyser la ville, les épisodes de pluie hivernale étant les plus complexes à gérer techniquement.

Enfin, il écorche la gestion montréalaise, estimant que le modèle des arrondissements et la cogestion avec les cols bleus nuisent à l'efficacité du déneigement par rapport au modèle de Québec.

Écoutez la chronique de l'ex-maire de Québec, mercredi à Lagacé le matin

«On ne peut pas blâmer les médias d'être un peu alarmistes... Si les médias n'en parlaient pas et qu'il arrivait de gros problèmes, on serait les premiers à les juger.»

Régis Labeaume

