Gestion du verglas

Régis Labeaume réagit aux critiques qualifiant les médias d'«alarmistes» face à la tempête de verglas.

Pour l'ex-maire de Québec, la prudence est essentielle: si les autorités n'alertaient pas la population avant un événement majeur, elles seraient les premières blâmées.

Il relate son expérience à la tête de la Vieille Capitale, où il privilégiait une mobilisation massive pour éviter de paralyser la ville, les épisodes de pluie hivernale étant les plus complexes à gérer techniquement.

Enfin, il écorche la gestion montréalaise, estimant que le modèle des arrondissements et la cogestion avec les cols bleus nuisent à l'efficacité du déneigement par rapport au modèle de Québec.

