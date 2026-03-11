Amende, coiffure et personne non binaire

Le copropriétaire du salon de coiffure Station 10 à Longueuil, Alexis Labrecque, a confirmé qu'il porterait en appel la décision du Tribunal des droits de la personne l'ayant condamné à verser 500 $ à une personne non binaire.

Alexe Frédéric Migneault avait porté plainte après avoir été incapable d'inscrire son genre sur le formulaire de rendez-vous en ligne du salon, qui ne proposait que les options «homme» ou «femme».

Monsieur Labrecque soutient qu'il s'agit d'une question de gros bon sens et souligne que son entreprise offre déjà une tarification à la minute, sans égard au genre.

Écoutez le copropriétaire du salon de coiffure Station10, Alexis Labrecque, s'expliquer à l'émission de Patrick Lagacé mercredi.