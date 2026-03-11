 Aller au contenu
Société
Amende, coiffure et personne non binaire

Le salon va contester le jugement: «C'est vraiment une question de principe»

Lagacé le matin

Lagacé le matin

le 11 mars 2026 08:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le salon va contester le jugement: «C'est vraiment une question de principe»
Le salon de coiffure Station10 va porter en appel la décision du Tribunal des droits de la personne. / johnalexandr / Adobe Stock

Le copropriétaire du salon de coiffure Station 10 à Longueuil, Alexis Labrecque, a confirmé qu'il porterait en appel la décision du Tribunal des droits de la personne l'ayant condamné à verser 500 $ à une personne non binaire.

Alexe Frédéric Migneault avait porté plainte après avoir été incapable d'inscrire son genre sur le formulaire de rendez-vous en ligne du salon, qui ne proposait que les options «homme» ou «femme». 

Monsieur Labrecque soutient qu'il s'agit d'une question de gros bon sens et souligne que son entreprise offre déjà une tarification à la minute, sans égard au genre.

Écoutez le copropriétaire du salon de coiffure Station10, Alexis Labrecque, s'expliquer à l'émission de Patrick Lagacé mercredi.

«Je trouve que nos institutions judiciaires nous ont fait passer un peu pour des cons au Québec. Donc, c'est vraiment une question de principe. Ce n'est pas le 500 $ qui fait qu'on doit aller en appel. Juste les frais de cour, ça va coûter peut-être 10 000$.»

Alexis Labrecque

