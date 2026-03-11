 Aller au contenu
Promesses électorales

Rembourser la taxe sur l'essence: une idée bureaucratique et coûteuse?

par 98.5

0:00
7:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 mars 2026 07:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Rembourser la taxe sur l'essence: une idée bureaucratique et coûteuse?
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

La chroniqueuse Marie-Eve Fournier remet en question les promesses de Bernard Drainville et Christine Fréchette, les deux candidats à la succession de François Legault, concernant le remboursement du surplus de TVQ lié à la hausse du prix de l'essence. 

Elle qualifie ces propositions de «saugrenues» et souligne la lourdeur bureaucratique qu'entraînerait un remboursement de seulement 8 $ par mois pour un automobiliste moyen.

Par ailleurs, elle expose le conflit qui oppose la Ville de Montréal à Airbnb.

La plateforme, appuyée par Tourisme Montréal, réclame des assouplissements réglementaires pour le Grand Prix de F1 et les Championnats du monde de cyclisme, afin d'éviter une perte estimée à 19 millions de dollars.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi à Lagacé le matin

