Promesses électorales

La chroniqueuse Marie-Eve Fournier remet en question les promesses de Bernard Drainville et Christine Fréchette, les deux candidats à la succession de François Legault, concernant le remboursement du surplus de TVQ lié à la hausse du prix de l'essence.

Elle qualifie ces propositions de «saugrenues» et souligne la lourdeur bureaucratique qu'entraînerait un remboursement de seulement 8 $ par mois pour un automobiliste moyen.

Par ailleurs, elle expose le conflit qui oppose la Ville de Montréal à Airbnb.

La plateforme, appuyée par Tourisme Montréal, réclame des assouplissements réglementaires pour le Grand Prix de F1 et les Championnats du monde de cyclisme, afin d'éviter une perte estimée à 19 millions de dollars.

