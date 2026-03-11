Alors que l'arrivée de la chaîne RDI sur la plateforme Amazon Prime Video suscite de vives critiques concernant la dépendance du Canada envers les géants du Web, le réseau social Qlub tente de mobiliser la population.

L'organisation a lancé une pétition demandant au gouvernement du Québec de quitter les réseaux sociaux étrangers pour favoriser l'émergence d'une solution locale.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle discuter de cet enjeu de souveraineté numérique, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.