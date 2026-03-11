 Aller au contenu
Société
Saga du salon Station10

«Cette personne n'a pas fait avancer la cause des LBGT au Québec»

par 98.5

0:00
7:53

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 mars 2026 09:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Régis Labeaume / Cogeco Média

Dans le cadre de sa chronique, mercredi, l'ex-maire de Québec Régis Labeaume a réagi à la condamnation du salon de coiffure Station10 par le Tribunal des droits de la personne.

L'établissement doit verser $500 à une personne non binaire parce que son formulaire de rendez-vous en ligne ne proposait pas d'option de genre neutre.

Le copropriétaire du salon de coiffure Station10 à Longueuil, Alexis Labrecque, a entretemps confirmé qu'il allait porter en appel la décision du Tribunal.

Écoutez le commentaire de l'ex-maire de Québec, Régis Labeaume, concernant ce jugement du Tribunal des droits de la personne.

