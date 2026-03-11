Réactions intenses

En marge de l'importante tempête de verglas qui doit frapper le Québec, les réseaux sociaux sont devenus le théâtre d'une polarisation extrême entre les citoyens.

Le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle observe un mélange frappant entre la «théorie de la sélection naturelle de Darwin» et une frustration généralisée, particulièrement chez les parents qui critiquent vivement la gestion des fermetures d'écoles par les centres de services scolaires.

Cette tension numérique ne se limite pas à la météo, mais s'étend à des débats culturels, comme la récente controverse entourant le groupe Angine de poitrine à l'émission Tout le monde en parle.