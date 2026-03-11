 Aller au contenu
Société
Réactions intenses

Tempête de verglas: polarisation et colère s'emparent des réseaux sociaux

par 98.5

0:00
6:18

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 mars 2026 07:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Tempête de verglas: polarisation et colère s'emparent des réseaux sociaux
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

En marge de l'importante tempête de verglas qui doit frapper le Québec, les réseaux sociaux sont devenus le théâtre d'une polarisation extrême entre les citoyens.

Le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle observe un mélange frappant entre la «théorie de la sélection naturelle de Darwin» et une frustration généralisée, particulièrement chez les parents qui critiquent vivement la gestion des fermetures d'écoles par les centres de services scolaires.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle, mercredi, à Lagacé le matin.

Cette tension numérique ne se limite pas à la météo, mais s'étend à des débats culturels, comme la récente controverse entourant le groupe Angine de poitrine à l'émission Tout le monde en parle

