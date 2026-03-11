La montée des artistes virtuels

La chroniqueuse culturelle Catherine Brisson souligne la présence croissante d'artistes générés par l'intelligence artificielle (IA) dans l'industrie musicale.

Des avatars comme Xenia Money aux États-Unis ou le projet québécois Insuula démontrent qu'il est désormais «facile» de créer des chansons complètes via des logiciels comme Suno.

La confusion entre créations humaines et virtuelles est telle qu'un sondage Ipsos révèle que 97% des auditeurs ne perçoivent pas la différence.

Devant cette réalité, des organismes comme la SOCAN et le CRTC tentent de revoir les réglementations sur le droit d'auteur pour protéger le travail des créateurs vivants contre l'utilisation non autorisée de leurs œuvres par les machines.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mercredi à Lagacé le matin.