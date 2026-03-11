Sommes-nous traumatisés?

Les tempêtes comme celle que l'on attend mercredi font partie de l'identité, voire de la nordicité des Québécois, selon le professeur Laurent Turcot.

Il explique que la population québécoise semble traumatisée après avoir vécu des événements de grande ampleur, tels que la crise du verglas, le déluge du Saguenay ou encore la pandémie de Covid-19.

Sommes-nous vraiment préparés historiquement face à une tempête?

Écoutez Laurent Turcot, professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières, vulgariser le tout, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.