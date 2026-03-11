Les autorités se préparent au pire

Le Québec est officiellement entré dans une importante tempête de pluie verglaçante qui devrait durer environ 24 heures.

Alors que Montréal était épargnée par les accumulations majeures tôt mercredi matin, la situation était déjà plus critique en Outaouais, dans les Laurentides et dans Lanaudière, où le verglas a commencé à s'accumuler sur les chaussées et les véhicules.

Les autorités surveillent de près l'évolution du système, car on prévoit entre 10 et 15 millimètres de glace pour la région métropolitaine d'ici mercredi soir.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville suivi du porte-parole d'Hydro-Québec Cendrix Bouchard, de la porte-parole du ministère des Transports Alexandrs Houde et du président de MétéoGlobale Jean-Charles Beaubois, faire le point à Lagacé le matin.