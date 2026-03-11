 Aller au contenu
Société
Les autorités se préparent au pire

Tempête de verglas: le Québec sur un pied d'alerte

par 98.5

0:00
14:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 mars 2026 07:46

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Tempête de verglas: le Québec sur un pied d'alerte
Tempête de verglas: le pire est attendu plus tard mercredi. / Guy / Adobe Stock (Photo d'archives)

Le Québec est officiellement entré dans une importante tempête de pluie verglaçante qui devrait durer environ 24 heures.

Alors que Montréal était épargnée par les accumulations majeures tôt mercredi matin, la situation était déjà plus critique en Outaouais, dans les Laurentides et dans Lanaudière, où le verglas a commencé à s'accumuler sur les chaussées et les véhicules.

Les autorités surveillent de près l'évolution du système, car on prévoit entre 10 et 15 millimètres de glace pour la région métropolitaine d'ici mercredi soir.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville suivi du porte-parole d'Hydro-Québec Cendrix Bouchard, de la porte-parole du ministère des Transports Alexandrs Houde et du président de MétéoGlobale Jean-Charles Beaubois, faire le point à Lagacé le matin.

Vous aimerez aussi

Ruée vers les quincailleries avant le verglas: les génératrices s'envolent
Lagacé le matin
Ruée vers les quincailleries avant le verglas: les génératrices s'envolent
0:00
2:40
Un réseau social 100% québécois pour contrer les géants américains?
Lagacé le matin
Un réseau social 100% québécois pour contrer les géants américains?
0:00
2:33

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Grosses tempêtes au Québec: «Ça fait partie de notre nordicité» -Laurent Turcot
Rattrapage
Sommes-nous traumatisés?
Grosses tempêtes au Québec: «Ça fait partie de notre nordicité» -Laurent Turcot
Régis Labeaume prône le mode «All in» face aux tempêtes
Rattrapage
Gestion du verglas
Régis Labeaume prône le mode «All in» face aux tempêtes
«Cette personne n'a pas fait avancer la cause des LBGT au Québec»
Rattrapage
Saga du salon Station10
«Cette personne n'a pas fait avancer la cause des LBGT au Québec»
Un réseau social 100% québécois pour contrer les géants américains?
Rattrapage
Web
Un réseau social 100% québécois pour contrer les géants américains?
Musique et IA: 97 % des gens ne distinguent plus le vrai du virtuel
Rattrapage
La montée des artistes virtuels
Musique et IA: 97 % des gens ne distinguent plus le vrai du virtuel
Ruée vers les quincailleries avant le verglas: les génératrices s'envolent
Rattrapage
Faire face à la tempête
Ruée vers les quincailleries avant le verglas: les génératrices s'envolent
«On s’en c*lisse»: Guy A. Lepage répond aux critiques sur Angine de Poitrine
Rattrapage
Passage controversé du groupe à TLMEP
«On s’en c*lisse»: Guy A. Lepage répond aux critiques sur Angine de Poitrine
Le salon va contester le jugement: «C'est vraiment une question de principe»
Rattrapage
Amende, coiffure et personne non binaire
Le salon va contester le jugement: «C'est vraiment une question de principe»
Tensions et départs: le NPD s'effrite au profit des libéraux
Rattrapage
Défection majeure
Tensions et départs: le NPD s'effrite au profit des libéraux
«Le sentiment des Libanais, c'est qu'ils ne sont plus en sécurité nulle part»
Rattrapage
Beyrouth sous les bombes d'Israël
«Le sentiment des Libanais, c'est qu'ils ne sont plus en sécurité nulle part»
Opérations préventives: les cols bleus mobilisés contre la pluie verglaçante
Rattrapage
1000 employés déployés pour sécuriser la métropole
Opérations préventives: les cols bleus mobilisés contre la pluie verglaçante
Rembourser la taxe sur l'essence: une idée bureaucratique et coûteuse?
Rattrapage
Promesses électorales
Rembourser la taxe sur l'essence: une idée bureaucratique et coûteuse?
Mark Carney frôle la majorité grâce à une nouvelle défection au NPD
Rattrapage
Ottawa
Mark Carney frôle la majorité grâce à une nouvelle défection au NPD
Tempête de verglas: polarisation et colère s'emparent des réseaux sociaux
Rattrapage
Réactions intenses
Tempête de verglas: polarisation et colère s'emparent des réseaux sociaux