Crise du logement

Les Commissaires explorent la réalité brutale du marché locatif québécois, où la rareté des logements force les candidats à des stratégies extrêmes.
Des recherchistes au 98.5 témoignent avoir dû fournir des «CV de couple» avec photos et lettres de motivation pour espérer obtenir une visite.
Est-ce normale?
Écoutez les témoignages de Sara Comadina et d'Éléonore Turcotte, journalistes à la recherche, vendredi à La commission.
Martin Messier, président de l’Association des propriétaires du Québec, justifie ces pratiques par l'inquiétude des propriétaires face à la difficulté de résilier un bail avec un locataire problématique.
«C'est pas chose commune d'avoir un CV de couple [...] J'ose imaginer que c'est un propriétaire qui investit cette énergie-là en raison d'une situation qui lui est très personnelle et peut-être a-t-il été traumatisé dans le passé.»