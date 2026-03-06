Crise du logement

Les Commissaires explorent la réalité brutale du marché locatif québécois, où la rareté des logements force les candidats à des stratégies extrêmes.

Des recherchistes au 98.5 témoignent avoir dû fournir des «CV de couple» avec photos et lettres de motivation pour espérer obtenir une visite.

Est-ce normale?

Écoutez les témoignages de Sara Comadina et d'Éléonore Turcotte, journalistes à la recherche, vendredi à La commission.