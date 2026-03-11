Passage controversé du groupe à TLMEP

L'animateur Guy A. Lepage revient sur le passage remarqué du groupe rock prog Angine de Poitrine à l'émission Tout le monde en parle.

Malgré une vive controverse sur les réseaux sociaux et des accusations de gaspillage de fonds publics, Lepage se dit «nullement ébranlé».

Il souligne le talent technique exceptionnel des musiciens et le succès international fulgurant du groupe, dont l'extrait de l'émission a récolté 2 millions de vues en seulement 24 heures.

L'animateur déplore le réflexe de certains internautes de critiquer sans s'informer et réitère que sa priorité, en tant que télé publique, demeure la qualité de l'émission plutôt que les simples cotes d'écoute.

Écoutez l'animateur de Tout le monde en parle Guy A. Lepage, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.