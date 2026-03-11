1000 employés déployés pour sécuriser la métropole

Devant l'épisode de pluie verglaçante frappant Montréal, Dimitrios Jim Beis, responsable de la sécurité et de la prévention au comité exécutif, assure que la Ville a entamé des opérations d'épandage préventives dès l'aube.

Environ 1000 cols bleus sont actuellement déployés pour traiter les artères principales, les zones hospitalières et les pentes critiques, comme la côte De Lorimier, avec un suivi toutes les 30 minutes.

Malgré cette mobilisation, M. Beis prévient qu'entre 20 et 30 mm de verglas rendront les conditions extrêmement difficiles.

Il exhorte les citoyens à limiter leurs déplacements non essentiels ou à privilégier le transport en commun.

