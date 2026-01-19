La «mafia» de l’ufologie

Le journaliste Christian Page revient sur une photographie d'un prétendu extraterrestre qu'il a prise au début des années 1980 à Montréal.

En réalité, il s'agissait d'un simple mannequin en cire exposé à l'Expo 67, mais la photo a généré une controverse mondiale, les ufologues refusant de croire à la supercherie.

Malgré ses efforts pour rétablir la vérité, le mythe persiste!

Qu'est-ce que cela dit sur la crédulité des amateurs d’OVNI?

