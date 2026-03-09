 Aller au contenu
Automobile
Quand la voiture devient un luxe inaccessible

La fin du rêve automobile pour la génération Z?

par 98.5

0:00
11:39

Entendu dans

Radio textos

le 9 mars 2026 11:39

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
La fin du rêve automobile pour la génération Z?
Les jeunes n’achètent plus de voiture... Pourquoi? / zinkevych/ Adobe Stock

Pourquoi les jeunes boudent-ils l'achat d'une voiture?

Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas par conviction écologique, mais par nécessité financière.

Un sondage récent révèle que l'explosion des prix des véhicules neufs et usagés, combinée à la hausse des frais d'assurance, crée une véritable «précarité mobile».

En région comme en banlieue, où le transport collectif reste souvent déficient, l'absence de véhicule devient un frein majeur à l'emploi et aux études. 

Écoutez à ce sujet Alain McKenna, journaliste pour La Presse et expert automobile, lundi à Radio textos. 

Vous aimerez aussi

Fraude d’odomètre: les pièges à éviter lors de l’achat d’un véhicule d’occasion
Radio textos
Fraude d’odomètre: les pièges à éviter lors de l’achat d’un véhicule d’occasion
0:00
11:31

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Exorcismes en hausse: pourquoi les demandes explosent à travers le monde
Rattrapage
Entre science et croyance
Exorcismes en hausse: pourquoi les demandes explosent à travers le monde
Violence à Repentigny: le maire réclame un sommet sur l'éducation
Rattrapage
Sécurité scolaire
Violence à Repentigny: le maire réclame un sommet sur l'éducation
Sondage CRHA: seulement 18% des employeurs soutiennent les proches aidants
Rattrapage
Manque de soutien et licenciements
Sondage CRHA: seulement 18% des employeurs soutiennent les proches aidants
Violence juvénile à Repentigny: le maire Nicolas Dufour sonne l'alarme
Rattrapage
Un phénomène en augmentation
Violence juvénile à Repentigny: le maire Nicolas Dufour sonne l'alarme
8 mars, itinérance et éducation: ces femmes qui changent des vies
Rattrapage
Le Boys Club
8 mars, itinérance et éducation: ces femmes qui changent des vies
Séparation et divorce: bien plus qu’un deuil amoureux
Rattrapage
Changement relationnel brutal
Séparation et divorce: bien plus qu’un deuil amoureux
Des employés chez Burger King surveillés par l’IA: est-ce acceptable?
Rattrapage
Virage dans l'industrie de l'hospitalité
Des employés chez Burger King surveillés par l’IA: est-ce acceptable?
«C’est la création plus que la popularité qui m’a amené en humour»
Rattrapage
Longue entrevue avec Jean-Thomas Jobin
«C’est la création plus que la popularité qui m’a amené en humour»
Projet «Elles bougent»: reprendre l'espace public pour les adolescentes
Rattrapage
95 % des filles désertent les parcs l’été
Projet «Elles bougent»: reprendre l'espace public pour les adolescentes
Éponger la dette: quel service public couperiez-vous en priorité?
Rattrapage
Couper ou payer plus d'impôt?
Éponger la dette: quel service public couperiez-vous en priorité?
Seuls au monde: le défi extrême de dix créateurs québécois
Rattrapage
«Hors réseau», nouvelle téléréalité sur Crave
Seuls au monde: le défi extrême de dix créateurs québécois
«Je joue à cache-cache!»: à 10 ans, elle évite volontairement les écrans
Rattrapage
Semaine de relâche
«Je joue à cache-cache!»: à 10 ans, elle évite volontairement les écrans
On digère avant même de manger: comment améliorer sa santé digestive?
Rattrapage
Remplacer les probiotiques par de bonnes habitudes
On digère avant même de manger: comment améliorer sa santé digestive?
«Je m’attendais à ce que la police fasse son travail» -François Lambert
Rattrapage
Interaction déplaisante après un accrochage
«Je m’attendais à ce que la police fasse son travail» -François Lambert