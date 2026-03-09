Quand la voiture devient un luxe inaccessible

Pourquoi les jeunes boudent-ils l'achat d'une voiture?

Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas par conviction écologique, mais par nécessité financière.

Un sondage récent révèle que l'explosion des prix des véhicules neufs et usagés, combinée à la hausse des frais d'assurance, crée une véritable «précarité mobile».

En région comme en banlieue, où le transport collectif reste souvent déficient, l'absence de véhicule devient un frein majeur à l'emploi et aux études.

Écoutez à ce sujet Alain McKenna, journaliste pour La Presse et expert automobile, lundi à Radio textos.