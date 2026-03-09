Sécurité scolaire

Une vidéo virale montrant une agression brutale contre un agent de surveillance à Repentigny a choqué le Québec.

En direct avec Marie-Eve Tremblay, le maire Nicolas Dufour ne mâche pas ses mots: bien que sa ville demeure l'une des plus sécuritaires au pays, cet événement est «intolérable».

Entre le manque de financement dans les écoles et la difficulté d'encadrer les jeunes sur l'heure du midi, le maire propose des pistes de solutions concrètes, de la présence policière accrue à l'intégration des Maisons des jeunes en milieu scolaire.

Un appel urgent à la mobilisation de tous les acteurs pour stopper cette vague de violence grandissante.

Écoutez Nicolas Dufour, maire de Repentigny, partager son point de vue lundi avec Marie-Eve Tremblay.