 Aller au contenu
Société
Manque de soutien et licenciements

Sondage CRHA: seulement 18% des employeurs soutiennent les proches aidants

par 98.5

0:00
8:16

Entendu dans

Radio textos

le 9 mars 2026 11:01

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Sondage CRHA: seulement 18% des employeurs soutiennent les proches aidants
Radio textos / Cogeco Média

Votre employeur est-il un allié ou un obstacle lorsque la vie bascule? 

Alors qu'un nouveau sondage révèle que seulement 18% des entreprises intègrent la proche aidance dans leurs politiques RH, Marie-Eve Tremblay reçoit Manon Poirier pour analyser ce fossé grandissant. 

À travers le témoignage bouleversant de Judith, congédiée pour une simple demande d'aménagement d'horaire alors qu'elle veillait sur sa mère, nous plongeons au cœur d'une réalité qui touche pourtant 1,2 million de travailleurs québécois. 

Écoutez Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, expliquer le tout lundi. 

Vous aimerez aussi

«L'indépendance des profs et des facultés, c'est le problème des universités»
Lagacé le matin
«L'indépendance des profs et des facultés, c'est le problème des universités»
0:00
6:48
Violence à Repentigny: le maire réclame un sommet sur l'éducation
Radio textos
Violence à Repentigny: le maire réclame un sommet sur l'éducation
0:00
10:43

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Exorcismes en hausse: pourquoi les demandes explosent à travers le monde
Rattrapage
Entre science et croyance
Exorcismes en hausse: pourquoi les demandes explosent à travers le monde
La fin du rêve automobile pour la génération Z?
Rattrapage
Quand la voiture devient un luxe inaccessible
La fin du rêve automobile pour la génération Z?
Violence à Repentigny: le maire réclame un sommet sur l'éducation
Rattrapage
Sécurité scolaire
Violence à Repentigny: le maire réclame un sommet sur l'éducation
Violence juvénile à Repentigny: le maire Nicolas Dufour sonne l'alarme
Rattrapage
Un phénomène en augmentation
Violence juvénile à Repentigny: le maire Nicolas Dufour sonne l'alarme
8 mars, itinérance et éducation: ces femmes qui changent des vies
Rattrapage
Le Boys Club
8 mars, itinérance et éducation: ces femmes qui changent des vies
Séparation et divorce: bien plus qu’un deuil amoureux
Rattrapage
Changement relationnel brutal
Séparation et divorce: bien plus qu’un deuil amoureux
Des employés chez Burger King surveillés par l’IA: est-ce acceptable?
Rattrapage
Virage dans l'industrie de l'hospitalité
Des employés chez Burger King surveillés par l’IA: est-ce acceptable?
«C’est la création plus que la popularité qui m’a amené en humour»
Rattrapage
Longue entrevue avec Jean-Thomas Jobin
«C’est la création plus que la popularité qui m’a amené en humour»
Projet «Elles bougent»: reprendre l'espace public pour les adolescentes
Rattrapage
95 % des filles désertent les parcs l’été
Projet «Elles bougent»: reprendre l'espace public pour les adolescentes
Éponger la dette: quel service public couperiez-vous en priorité?
Rattrapage
Couper ou payer plus d'impôt?
Éponger la dette: quel service public couperiez-vous en priorité?
Seuls au monde: le défi extrême de dix créateurs québécois
Rattrapage
«Hors réseau», nouvelle téléréalité sur Crave
Seuls au monde: le défi extrême de dix créateurs québécois
«Je joue à cache-cache!»: à 10 ans, elle évite volontairement les écrans
Rattrapage
Semaine de relâche
«Je joue à cache-cache!»: à 10 ans, elle évite volontairement les écrans
On digère avant même de manger: comment améliorer sa santé digestive?
Rattrapage
Remplacer les probiotiques par de bonnes habitudes
On digère avant même de manger: comment améliorer sa santé digestive?
«Je m’attendais à ce que la police fasse son travail» -François Lambert
Rattrapage
Interaction déplaisante après un accrochage
«Je m’attendais à ce que la police fasse son travail» -François Lambert