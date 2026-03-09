Manque de soutien et licenciements

Votre employeur est-il un allié ou un obstacle lorsque la vie bascule?

Alors qu'un nouveau sondage révèle que seulement 18% des entreprises intègrent la proche aidance dans leurs politiques RH, Marie-Eve Tremblay reçoit Manon Poirier pour analyser ce fossé grandissant.

À travers le témoignage bouleversant de Judith, congédiée pour une simple demande d'aménagement d'horaire alors qu'elle veillait sur sa mère, nous plongeons au cœur d'une réalité qui touche pourtant 1,2 million de travailleurs québécois.

Écoutez Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, expliquer le tout lundi.