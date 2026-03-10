 Aller au contenu
Société
«Ça ne fait pas partie de notre culture»

Les Québécois ne sont pas prêts à une crise du verglas, selon un ex-militaire

par 98.5

0:00
23:48

Entendu dans

Radio textos

le 10 mars 2026 11:42

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Les Québécois ne sont pas prêts à une crise du verglas, selon un ex-militaire
Êtes-vous prêts à affronter une nouvelle tempête du verglas? / Adobe Stock / t.bouvier

Les Québécois «ne sont pas prêts» à affronter le verglas, advenant une crise de 1998 2.0, selon l'ex-militaire Éric Tremblay.

Il recommande à la population de prévoir des réserves d'eau pour boire, cuisiner, mais aussi pour s'assurer d'une bonne hygiène personnelle, notamment en mettant de l'eau à l'avance dans son bain.

Bien qu'archaïques, les petites radios peuvent aussi être utiles à son avis pour obtenir des informations, tout comme les chargeurs portatifs qui permettent de garder son cellulaire chargé.

Écoutez Éric Tremblay ancien militaire des Forces Armées canadiennes qui a fondé Plan B Solutions, donner ses conseils pour se préparer à une éventuelle crise à l'émission Radio Textos.

«Plusieurs publications des années dans le temps de la guerre froide ne sont jamais traversées au Québec [...] En cas d'urgence, notre sécurité, c'est notre responsabilité. C'est pas quelque chose qu'on a mis en enfance dans nos vies parce que souvent on se fie plutôt sur nos institutions.»

Éric Tremblay

Vous aimerez aussi

Procédures vétérinaires de plus en plus chères: faut-il assurer pitou et minou?
Lagacé le matin
Procédures vétérinaires de plus en plus chères: faut-il assurer pitou et minou?
0:00
5:09
Le Québec sur pause: un important épisode de verglas appréhendé
La commission
Le Québec sur pause: un important épisode de verglas appréhendé
0:00
15:37

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Des panneaux solaires à bas prix bientôt sur nos toits?
Rattrapage
Le gouvernement annoncera des subventions
Des panneaux solaires à bas prix bientôt sur nos toits?
Mieux manger pour mieux dormir: le secret est dans l’assiette
Rattrapage
Les conseils d'une experte pour vos nuits
Mieux manger pour mieux dormir: le secret est dans l’assiette
Un chèque pour compenser la hausse du prix du gaz? «Ça coûte rien à l'État»
Rattrapage
La proposition de Bernard Drainville fait réagir
Un chèque pour compenser la hausse du prix du gaz? «Ça coûte rien à l'État»
Exorcismes en hausse: pourquoi les demandes explosent-elles à travers le monde?
Rattrapage
Entre science et croyance
Exorcismes en hausse: pourquoi les demandes explosent-elles à travers le monde?
La fin du rêve automobile pour la génération Z?
Rattrapage
Quand la voiture devient un luxe inaccessible
La fin du rêve automobile pour la génération Z?
Violence à Repentigny: le maire réclame un sommet sur l'éducation
Rattrapage
Sécurité scolaire
Violence à Repentigny: le maire réclame un sommet sur l'éducation
Sondage CRHA: seuls 18% des employeurs soutiennent les proches aidants
Rattrapage
Manque de soutien et licenciements
Sondage CRHA: seuls 18% des employeurs soutiennent les proches aidants
Violence juvénile à Repentigny: le maire Nicolas Dufour sonne l'alarme
Rattrapage
Un phénomène en augmentation
Violence juvénile à Repentigny: le maire Nicolas Dufour sonne l'alarme
8 mars, itinérance et éducation: ces femmes qui changent des vies
Rattrapage
Le Boys Club
8 mars, itinérance et éducation: ces femmes qui changent des vies
Séparation et divorce: bien plus qu’un deuil amoureux
Rattrapage
Changement relationnel brutal
Séparation et divorce: bien plus qu’un deuil amoureux
Des employés chez Burger King surveillés par l’IA: est-ce acceptable?
Rattrapage
Virage dans l'industrie de l'hospitalité
Des employés chez Burger King surveillés par l’IA: est-ce acceptable?
«C’est la création plus que la popularité qui m’a amené en humour»
Rattrapage
Longue entrevue avec Jean-Thomas Jobin
«C’est la création plus que la popularité qui m’a amené en humour»
Projet «Elles bougent»: reprendre l'espace public pour les adolescentes
Rattrapage
95 % des filles désertent les parcs l’été
Projet «Elles bougent»: reprendre l'espace public pour les adolescentes
Éponger la dette: quel service public couperiez-vous en priorité?
Rattrapage
Couper ou payer plus d'impôt?
Éponger la dette: quel service public couperiez-vous en priorité?