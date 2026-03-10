«Ça ne fait pas partie de notre culture»

Les Québécois «ne sont pas prêts» à affronter le verglas, advenant une crise de 1998 2.0, selon l'ex-militaire Éric Tremblay.

Il recommande à la population de prévoir des réserves d'eau pour boire, cuisiner, mais aussi pour s'assurer d'une bonne hygiène personnelle, notamment en mettant de l'eau à l'avance dans son bain.

Bien qu'archaïques, les petites radios peuvent aussi être utiles à son avis pour obtenir des informations, tout comme les chargeurs portatifs qui permettent de garder son cellulaire chargé.

Écoutez Éric Tremblay ancien militaire des Forces Armées canadiennes qui a fondé Plan B Solutions, donner ses conseils pour se préparer à une éventuelle crise à l'émission Radio Textos.