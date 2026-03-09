Entre science et croyance

Accrochez-vous, car Christian Page nous plonge dans un sujet qui donne froid dans le dos: la remontée fulgurante des demandes d'exorcisme à travers le globe.

Saviez-vous qu'aux États-Unis, les interventions officielles sont passées de 25 à plus de 150 par année?

Entre la fascination pour les films d'horreur et les méandres de la santé mentale, l'expert nous explique pourquoi le diable semble plus occupé que jamais.

IIl partage même ses souvenirs inédits de rituels auxquels il a assisté, où le mystère côtoie souvent la détresse humaine.

