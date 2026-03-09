 Aller au contenu
Société
Entre science et croyance

Exorcismes en hausse: pourquoi les demandes explosent à travers le monde

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 9 mars 2026 12:09

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
L'actualité du paranormal avec Christian Page / Cogeco Média

Accrochez-vous, car Christian Page nous plonge dans un sujet qui donne froid dans le dos: la remontée fulgurante des demandes d'exorcisme à travers le globe. 

Saviez-vous qu'aux États-Unis, les interventions officielles sont passées de 25 à plus de 150 par année? 

Entre la fascination pour les films d'horreur et les méandres de la santé mentale, l'expert nous explique pourquoi le diable semble plus occupé que jamais. 

IIl partage même ses souvenirs inédits de rituels auxquels il a assisté, où le mystère côtoie souvent la détresse humaine. 

Un rendez-vous fascinant à ne pas manquer!

Écoutez l'actualité paranormale avec le journaliste Christian Page, lundi, à Radio textos

«Les humains sont des êtres croyants. Donc, même si à un moment donné ils se disent "je ne crois plus en Dieu", ils ont besoin de croire en quelque chose.»

Christian Page

Lien boni: 

Christian Page tiendra sa conférence Alerte dans l'Espace, le 11 avril 2026

Elle portera sur l'actualité spatiale et les mystères de l'univers, incluant les récentes révélations sur les ovnis et le programme spatial Artemis.

