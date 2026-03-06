 Aller au contenu
Société
Virage dans l'industrie de l'hospitalité

Des employés chez Burger King surveillés par l’IA: est-ce acceptable?

par 98.5

0:00
14:27

Entendu dans

Radio textos

le 6 mars 2026 10:27

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Des employés chez Burger King surveillés par l’IA: est-ce acceptable?
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

L'intelligence artificielle s'invite au menu de la restauration rapide, et ça ne goûte pas la même chose pour tout le monde! 

Marie-Eve Tremblay reçoit Francine Brûlé, fondatrice des restaurants Les Enfants Terribles, pour discuter de «Pattie», cette IA qui dicte les tâches aux employés de Burger King via des oreillettes.

Entre la crainte d'une «atrophie cérébrale» et le besoin criant de rigueur chez les jeunes recrues, le débat s'enflamme.

Si l'IA peut aider à la formation, Mme Brûlé insiste: rien ne remplacera jamais le contact humain et l'autonomie dans une industrie de l'hospitalité.

Écoutez Francine Brûlé, présidente fondatrice des restaurants Les Enfants Terribles, réagir à cette nouvelle au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«L'intelligence artificielle est là pour rester... mais de là à avoir des lunettes qui te parlent pendant que tu essaies de faire ton travail, ça peut être très déstabilisant et contre-productif.»

Francine Brûlé

Vous aimerez aussi

«Tout indique que les policiers étaient déjà sur sa trace» -Vincent Larouche
Le Québec maintenant
«Tout indique que les policiers étaient déjà sur sa trace» -Vincent Larouche
0:00
5:03
Burger King: l’intelligence artificielle s’invite dans le casque des employés
Lagacé le matin
Burger King: l’intelligence artificielle s’invite dans le casque des employés
0:00
4:30

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
«C’est la création plus que la popularité qui m’a amené en humour»
Rattrapage
Longue entrevue avec Jean-Thomas Jobin
«C’est la création plus que la popularité qui m’a amené en humour»
Projet «Elles bougent»: reprendre l'espace public pour les adolescentes
Rattrapage
95 % des filles désertent les parcs l’été
Projet «Elles bougent»: reprendre l'espace public pour les adolescentes
Éponger la dette: quel service public couperiez-vous en priorité?
Rattrapage
Couper ou payer plus d'impôt?
Éponger la dette: quel service public couperiez-vous en priorité?
Seuls au monde: le défi extrême de dix créateurs québécois
Rattrapage
«Hors réseau», nouvelle téléréalité sur Crave
Seuls au monde: le défi extrême de dix créateurs québécois
«Je joue à cache-cache!»: à 10 ans, elle évite volontairement les écrans
Rattrapage
Semaine de relâche
«Je joue à cache-cache!»: à 10 ans, elle évite volontairement les écrans
On digère avant même de manger: comment améliorer sa santé digestive?
Rattrapage
Remplacer les probiotiques par de bonnes habitudes
On digère avant même de manger: comment améliorer sa santé digestive?
«Je m’attendais à ce que la police fasse son travail» -François Lambert
Rattrapage
Interaction déplaisante après un accrochage
«Je m’attendais à ce que la police fasse son travail» -François Lambert
«C'est un acte criminel, une leçon qui coûte cher pour une histoire de chat»
Rattrapage
Chat errant et conflit de voisins
«C'est un acte criminel, une leçon qui coûte cher pour une histoire de chat»
Tarification dynamique: comment déjouer les algorithmes pour vos voyages
Rattrapage
Ne plus être victime des prix du Web
Tarification dynamique: comment déjouer les algorithmes pour vos voyages
Les nouveaux traitements de perte de poids, qu'est-ce que ça change dans la vie?
Rattrapage
Sondage sur les médicaments à base de GLP-1
Les nouveaux traitements de perte de poids, qu'est-ce que ça change dans la vie?
Devrait-on adopter l'heure d'été ou l'heure d'hiver?
Rattrapage
Après la Colombie-Britannique
Devrait-on adopter l'heure d'été ou l'heure d'hiver?
La mission Apollo 11 et les images disparues des premiers pas sur la Lune
Rattrapage
Les complotistes se sont emparés du sujet
La mission Apollo 11 et les images disparues des premiers pas sur la Lune
Relâche: et si le secret d'une semaine réussie était... l'ennui ?
Rattrapage
Pour en finir avec la surstimulation
Relâche: et si le secret d'une semaine réussie était... l'ennui ?
Les dangers cognitifs de tomber en amour avec une intelligence artificielle
Rattrapage
Personnes vulnérables
Les dangers cognitifs de tomber en amour avec une intelligence artificielle