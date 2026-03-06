Virage dans l'industrie de l'hospitalité

L'intelligence artificielle s'invite au menu de la restauration rapide, et ça ne goûte pas la même chose pour tout le monde!

Marie-Eve Tremblay reçoit Francine Brûlé, fondatrice des restaurants Les Enfants Terribles, pour discuter de «Pattie», cette IA qui dicte les tâches aux employés de Burger King via des oreillettes.

Entre la crainte d'une «atrophie cérébrale» et le besoin criant de rigueur chez les jeunes recrues, le débat s'enflamme.

Si l'IA peut aider à la formation, Mme Brûlé insiste: rien ne remplacera jamais le contact humain et l'autonomie dans une industrie de l'hospitalité.

Écoutez Francine Brûlé, présidente fondatrice des restaurants Les Enfants Terribles, réagir à cette nouvelle au micro de Marie-Eve Tremblay.