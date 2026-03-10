La proposition de Bernard Drainville fait réagir

Un chèque pour compenser la hausse des prix de l'essence, bonne ou mauvaise idée?

Cette proposition de Bernard Drainville a suscité des milliers de réactions sur les réseaux sociaux.

Même s'il pencherait davantage pour une abolition de la taxe carbone, le chroniqueur Jérôme Landry ne dirait pas non à un chèque.

Écoutez Jérôme Landry, animateur de l’émission Trudeau-Landry au FM93 à Québec, donner son point de vue sur le sujet au micro de Marie-Eve Tremblay.

Il estime que la SAAQ a toutes les informations pour déterminer qui possède une voiture et qui y aurait droit.