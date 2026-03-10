 Aller au contenu
Politique provinciale
La proposition de Bernard Drainville fait réagir

Un chèque pour compenser la hausse du prix du gaz? «Ça coûte rien à l'État»

par 98.5

0:00
25:41

Entendu dans

Radio textos

le 10 mars 2026 10:41

Avec

Jérôme Landry
Jérôme Landry
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Le gouvernement du Québec fait du profit avec les prix galopants du pétrole... / La Presse Canadienne / AP Photo / Godofredo A. Vásquez

Un chèque pour compenser la hausse des prix de l'essence, bonne ou mauvaise idée?

Cette proposition de Bernard Drainville a suscité des milliers de réactions sur les réseaux sociaux.

Même s'il pencherait davantage pour une abolition de la taxe carbone, le chroniqueur Jérôme Landry ne dirait pas non à un chèque.

Écoutez Jérôme Landry, animateur de l’émission Trudeau-Landry au FM93 à Québec, donner son point de vue sur le sujet au micro de Marie-Eve Tremblay.

Il estime que la SAAQ a toutes les informations pour déterminer qui possède une voiture et qui y aurait droit.

«Ce n'est pas une dépense pour l'État. C'est comme quand on parle de baisse d'impôts ou de baisse de taxes, ça coûte rien à l'État. C'est juste de nous laisser notre argent dans nos poches.»

Jérôme Landry

