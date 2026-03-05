Longue entrevue avec Jean-Thomas Jobin

Marie-Eve Tremblay reçoit l'humoriste et champion de la première saison de Big Brother Célébrités, Jean-Thomas Jobin, dans le cadre de cette longue entrevue qui nous plonge dans l'univers absurde de l'artiste.
Il insiste sur l'importance de la création dans sa carrière, lui qui assure faire ce métier davantage pour créer que pour être populaire.
Il se confie par ailleurs sur la timidité qu'il avait plus jeune et sur la façon dont l'humour l'a aidé à gagner en confiance.
Écoutez Jean-Thomas Jobin, humoriste et comédien, en grande entrevue du jeudi avec Marie-Eve Tremblay.
«C'est la création plus que la popularité qui m'a amené en humour. Je suis un grand introverti, même si je le suis un peu moins qu’avant. Je pense que l’humour m’a aidé à me déchaîner. Au secondaire, j’étais le plus gêné des trente élèves: pour les exposés oraux, je rentrais mes mains dans mes manches, je me tortillais et je comptais les dodos avant le jour J.»
Autres sujets abordés
- «Celui qui a fait germer cette graine d'absurdité en moi, c'est Marc Labrèche»;
- Sa relation avec ses parents et leur réaction lorsqu'il leur a annoncé son désir de devenir humoriste;
- Sa passion pour le pickleball, qu’il partage avec l’ancien joueur des Alouettes Marc-Antoine Dequoy.