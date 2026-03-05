Longue entrevue avec Jean-Thomas Jobin

Marie-Eve Tremblay reçoit l'humoriste et champion de la première saison de Big Brother Célébrités, Jean-Thomas Jobin, dans le cadre de cette longue entrevue qui nous plonge dans l'univers absurde de l'artiste.

Il insiste sur l'importance de la création dans sa carrière, lui qui assure faire ce métier davantage pour créer que pour être populaire.



Il se confie par ailleurs sur la timidité qu'il avait plus jeune et sur la façon dont l'humour l'a aidé à gagner en confiance.

Écoutez Jean-Thomas Jobin, humoriste et comédien, en grande entrevue du jeudi avec Marie-Eve Tremblay.