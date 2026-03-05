 Aller au contenu
Arts et spectacles
Longue entrevue avec Jean-Thomas Jobin

«C’est la création plus que la popularité qui m’a amené en humour»

par 98.5

0:00
40:32

Entendu dans

Radio textos

le 5 mars 2026 12:08

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«C’est la création plus que la popularité qui m’a amené en humour»
Jean-Thomas Jobin aux Gala Les Olivier, 2016 / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Marie-Eve Tremblay reçoit l'humoriste et champion de la première saison de Big Brother Célébrités, Jean-Thomas Jobin, dans le cadre de cette longue entrevue qui nous plonge dans l'univers absurde de l'artiste.

Il insiste sur l'importance de la création dans sa carrière, lui qui assure faire ce métier davantage pour créer que pour être populaire. 

Il se confie par ailleurs sur la timidité qu'il avait plus jeune et sur la façon dont l'humour l'a aidé à gagner en confiance.

Écoutez Jean-Thomas Jobin, humoriste et comédien, en grande entrevue du jeudi avec Marie-Eve Tremblay. 

«C'est la création plus que la popularité qui m'a amené en humour. Je suis un grand introverti, même si je le suis un peu moins qu’avant. Je pense que l’humour m’a aidé à me déchaîner. Au secondaire, j’étais le plus gêné des trente élèves: pour les exposés oraux, je rentrais mes mains dans mes manches, je me tortillais et je comptais les dodos avant le jour J.»

Jean-Thomas Jobin

Autres sujets abordés

  • «Celui qui a fait germer cette graine d'absurdité en moi, c'est Marc Labrèche»;
  • Sa relation avec ses parents et leur réaction lorsqu'il leur a annoncé son désir de devenir humoriste;
  • Sa passion pour le pickleball, qu’il partage avec l’ancien joueur des Alouettes Marc-Antoine Dequoy.

Vous aimerez aussi

Le Québec, une véritable terre de métal pour Metallica
Lagacé le matin
Le Québec, une véritable terre de métal pour Metallica
0:00
5:49
Verdict 2: l'art de faire revivre les procès qui ont marqués le Québec
Le Québec maintenant
Verdict 2: l'art de faire revivre les procès qui ont marqués le Québec
0:00
9:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Projet «Elles bougent»: reprendre l'espace public pour les adolescentes
Rattrapage
95 % des filles désertent les parcs l’été
Projet «Elles bougent»: reprendre l'espace public pour les adolescentes
Éponger la dette: quel service public couperiez-vous en priorité?
Rattrapage
Couper ou payer plus d'impôt?
Éponger la dette: quel service public couperiez-vous en priorité?
Seuls au monde: le défi extrême de dix créateurs québécois
Rattrapage
«Hors réseau», nouvelle téléréalité sur Crave
Seuls au monde: le défi extrême de dix créateurs québécois
«Je joue à cache-cache!»: à 10 ans, elle évite volontairement les écrans
Rattrapage
Semaine de relâche
«Je joue à cache-cache!»: à 10 ans, elle évite volontairement les écrans
On digère avant même de manger: comment améliorer sa santé digestive?
Rattrapage
Remplacer les probiotiques par de bonnes habitudes
On digère avant même de manger: comment améliorer sa santé digestive?
«Je m’attendais à ce que la police fasse son travail» -François Lambert
Rattrapage
Interaction déplaisante après un accrochage
«Je m’attendais à ce que la police fasse son travail» -François Lambert
«C'est un acte criminel, une leçon qui coûte cher pour une histoire de chat»
Rattrapage
Chat errant et conflit de voisins
«C'est un acte criminel, une leçon qui coûte cher pour une histoire de chat»
Tarification dynamique: comment déjouer les algorithmes pour vos voyages
Rattrapage
Ne plus être victime des prix du Web
Tarification dynamique: comment déjouer les algorithmes pour vos voyages
Les nouveaux traitements de perte de poids, qu'est-ce que ça change dans la vie?
Rattrapage
Sondage sur les médicaments à base de GLP-1
Les nouveaux traitements de perte de poids, qu'est-ce que ça change dans la vie?
Devrait-on adopter l'heure d'été ou l'heure d'hiver?
Rattrapage
Après la Colombie-Britannique
Devrait-on adopter l'heure d'été ou l'heure d'hiver?
La mission Apollo 11 et les images disparues des premiers pas sur la Lune
Rattrapage
Les complotistes se sont emparés du sujet
La mission Apollo 11 et les images disparues des premiers pas sur la Lune
Relâche: et si le secret d'une semaine réussie était... l'ennui ?
Rattrapage
Pour en finir avec la surstimulation
Relâche: et si le secret d'une semaine réussie était... l'ennui ?
Les dangers cognitifs de tomber en amour avec une intelligence artificielle
Rattrapage
Personnes vulnérables
Les dangers cognitifs de tomber en amour avec une intelligence artificielle
Guerre en Iran: «Je ne serais jamais allé là si je n'avais pas d'affaire là»
Rattrapage
85 000 Canadiens pris au Moyen-Orient
Guerre en Iran: «Je ne serais jamais allé là si je n'avais pas d'affaire là»