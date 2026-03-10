Le gouvernement annoncera des subventions

Le gouvernement du Québec va annoncer des subventions pour que les Québécois installent des panneaux électriques sur leur toit le 31 mars prochain.

Une mesure qui peut d'ailleurs être utile pour emmagasiner de l'énergie lorsqu'Hydro-Québec est en panne d'électricité, explique le chroniqueur François Charron.

Il recommande également de se procurer une génératrice aux alentours de 1500 à 1600 dollars, qui permet de brancher son micro-ondes ou même son réfrigérateur en cas de tempête, comme celle prévue mercredi.

Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com aborder le tout, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Autre sujet abordé

Une personne sur deux oublie de se désabonner après un essai gratuit en ligne.

Les liens de François Charron