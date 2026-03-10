 Aller au contenu
Techno
Le gouvernement annoncera des subventions

Des panneaux solaires à bas prix bientôt sur nos toits?

Radio textos

le 10 mars 2026 12:10

François Charron
Marie-Eve Tremblay
Le gouvernement du Québec va annoncer des subventions pour que les Québécois installent des panneaux électriques sur leur toit le 31 mars prochain.

Une mesure qui peut d'ailleurs être utile pour emmagasiner de l'énergie lorsqu'Hydro-Québec est en panne d'électricité, explique le chroniqueur François Charron.

Il recommande également de se procurer une génératrice aux alentours de 1500 à 1600 dollars, qui permet de brancher son micro-ondes ou même son réfrigérateur en cas de tempête, comme celle prévue mercredi.

Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com aborder le tout, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Autre sujet abordé

  • Une personne sur deux oublie de se désabonner après un essai gratuit en ligne.

Parce que vous voulez tout savoir!

