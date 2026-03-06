 Aller au contenu
8 mars, itinérance et éducation: ces femmes qui changent des vies

le 6 mars 2026 12:07

Marie-Eve Tremblay
À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, le «Boys Club» de Marie-Eve Tremblay change de ton pour laisser place à l'inspiration et à la gratitude.

Hugo Meunier et Jonathan Roberge accueillent en studio deux femmes qui ont transformé leur vision du monde: l'intervenante Annie Archambault, qui combat les préjugés sur l'itinérance, et Sylvie Lapointe, l'enseignante de français qui a su déceler le potentiel créatif de Jonathan.

Entre rires et émotions fortes, les chroniqueurs rendent aussi un hommage vibrant à leurs conjointes: piliers de leur résilience et de leur bonheur quotidien.

Écoutez le Boys Club, avec Hugo Meunier, rédacteur en chef chez Urbania et Jonathan Roberge, humoriste, à Radio texto avec Marie-Eve Tremblay. 

