À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, le «Boys Club» de Marie-Eve Tremblay change de ton pour laisser place à l'inspiration et à la gratitude.

Hugo Meunier et Jonathan Roberge accueillent en studio deux femmes qui ont transformé leur vision du monde: l'intervenante Annie Archambault, qui combat les préjugés sur l'itinérance, et Sylvie Lapointe, l'enseignante de français qui a su déceler le potentiel créatif de Jonathan.

Entre rires et émotions fortes, les chroniqueurs rendent aussi un hommage vibrant à leurs conjointes: piliers de leur résilience et de leur bonheur quotidien.

Écoutez le Boys Club, avec Hugo Meunier, rédacteur en chef chez Urbania et Jonathan Roberge, humoriste, à Radio texto avec Marie-Eve Tremblay.