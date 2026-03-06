Changement relationnel brutal

Les séparations amoureuses entraînent non seulement des peines de cœur, mais aussi un changement émotionnel brutal.

En plus de voir notre quotidien changer du tout au tout, il faut aussi accepter de perdre les liens développés avec sa belle-famille, avec des amis communs et parfois avec les enfants du conjoint concerné.

Quelle a été pour vous la chose la plus difficile à perdre lors d’une séparation?

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, aborder le sujet, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.