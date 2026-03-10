Les conseils d'une experte pour vos nuits

Saviez-vous que votre efficacité au lit ne dépend pas que de votre matelas, mais aussi de votre fourchette?

Marie-Pierre St-Onge nous révèle comment une diète riche en aliments ultra-transformés peut saboter votre repos et favoriser l'insomnie.

À l'inverse, privilégier une alimentation colorée et des nutriments comme le magnésium peut transformer vos nuits.

Entre les vérités sur la mélatonine, l'importance de manger tôt et des recettes gourmandes comme le cari aux lentilles, découvrez comment synchroniser votre système digestif avec votre horloge biologique.

Écoutez Marie-Pierre St-Onge, docteure en nutrition, autrice du livre «Mieux manger pour mieux dormir», expliquer le tout, mardi à Radio textos.