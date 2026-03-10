 Aller au contenu
Société
Les conseils d'une experte pour vos nuits

Mieux manger pour mieux dormir: le secret est dans l’assiette

par 98.5

0:00
13:45

Entendu dans

Radio textos

le 10 mars 2026 11:35

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Mieux manger pour mieux dormir: le secret est dans l’assiette
La qualité de l’alimentation influence directement le sommeil / Mihail/ Adobe Stock

Saviez-vous que votre efficacité au lit ne dépend pas que de votre matelas, mais aussi de votre fourchette?

Marie-Pierre St-Onge nous révèle comment une diète riche en aliments ultra-transformés peut saboter votre repos et favoriser l'insomnie.

À l'inverse, privilégier une alimentation colorée et des nutriments comme le magnésium peut transformer vos nuits.

Entre les vérités sur la mélatonine, l'importance de manger tôt et des recettes gourmandes comme le cari aux lentilles, découvrez comment synchroniser votre système digestif avec votre horloge biologique. 

Écoutez Marie-Pierre St-Onge, docteure en nutrition, autrice du livre «Mieux manger pour mieux dormir», expliquer le tout, mardi à Radio textos

Vous aimerez aussi

Les Québécois ne sont pas prêts à une crise du verglas, selon un ex-militaire
Radio textos
Les Québécois ne sont pas prêts à une crise du verglas, selon un ex-militaire
0:00
23:48
Tourisme médical: un voyage à haut risque aux conséquences parfois mortelles
Lagacé le matin
Tourisme médical: un voyage à haut risque aux conséquences parfois mortelles
0:00
12:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Des panneaux solaires à bas prix bientôt sur nos toits?
Rattrapage
Le gouvernement annoncera des subventions
Des panneaux solaires à bas prix bientôt sur nos toits?
Les Québécois ne sont pas prêts à une crise du verglas, selon un ex-militaire
Rattrapage
«Ça ne fait pas partie de notre culture»
Les Québécois ne sont pas prêts à une crise du verglas, selon un ex-militaire
Un chèque pour compenser la hausse du prix du gaz? «Ça coûte rien à l'État»
Rattrapage
La proposition de Bernard Drainville fait réagir
Un chèque pour compenser la hausse du prix du gaz? «Ça coûte rien à l'État»
Exorcismes en hausse: pourquoi les demandes explosent-elles à travers le monde?
Rattrapage
Entre science et croyance
Exorcismes en hausse: pourquoi les demandes explosent-elles à travers le monde?
La fin du rêve automobile pour la génération Z?
Rattrapage
Quand la voiture devient un luxe inaccessible
La fin du rêve automobile pour la génération Z?
Violence à Repentigny: le maire réclame un sommet sur l'éducation
Rattrapage
Sécurité scolaire
Violence à Repentigny: le maire réclame un sommet sur l'éducation
Sondage CRHA: seuls 18% des employeurs soutiennent les proches aidants
Rattrapage
Manque de soutien et licenciements
Sondage CRHA: seuls 18% des employeurs soutiennent les proches aidants
Violence juvénile à Repentigny: le maire Nicolas Dufour sonne l'alarme
Rattrapage
Un phénomène en augmentation
Violence juvénile à Repentigny: le maire Nicolas Dufour sonne l'alarme
8 mars, itinérance et éducation: ces femmes qui changent des vies
Rattrapage
Le Boys Club
8 mars, itinérance et éducation: ces femmes qui changent des vies
Séparation et divorce: bien plus qu’un deuil amoureux
Rattrapage
Changement relationnel brutal
Séparation et divorce: bien plus qu’un deuil amoureux
Des employés chez Burger King surveillés par l’IA: est-ce acceptable?
Rattrapage
Virage dans l'industrie de l'hospitalité
Des employés chez Burger King surveillés par l’IA: est-ce acceptable?
«C’est la création plus que la popularité qui m’a amené en humour»
Rattrapage
Longue entrevue avec Jean-Thomas Jobin
«C’est la création plus que la popularité qui m’a amené en humour»
Projet «Elles bougent»: reprendre l'espace public pour les adolescentes
Rattrapage
95 % des filles désertent les parcs l’été
Projet «Elles bougent»: reprendre l'espace public pour les adolescentes
Éponger la dette: quel service public couperiez-vous en priorité?
Rattrapage
Couper ou payer plus d'impôt?
Éponger la dette: quel service public couperiez-vous en priorité?