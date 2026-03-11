Alerte météo et anxiété collective

Alors qu'une tempête de verglas tombe sur une partie du Québec, Marie-Eve Tremblay pose une question délicate: les médias sont-ils devenus trop alarmistes?

Avec l'expert en communications Louis Aucoin et le psychologue Mathieu Blanchet, on décortique notre obsession pour la météo.

Sommes-nous face à une réelle menace ou à un spectacle médiatique anxiogène?

Écoutez Louis Aucoin, président de Aucoin stratégies et communications et Mathieu Blanchet, neuropsychologue et psychologue clinicien, mercredi matin à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.