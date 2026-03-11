 Aller au contenu
Société
Alerte météo et anxiété collective

Verglas annoncé: sommes-nous trop alarmistes?

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 11 mars 2026 10:50

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Verglas annoncé: sommes-nous trop alarmistes?
Sommes-nous surexposés à l'information alamarmiste? / AP Photo / George Walker IV

Alors qu'une tempête de verglas tombe sur une partie du Québec, Marie-Eve Tremblay pose une question délicate: les médias sont-ils devenus trop alarmistes?

Avec l'expert en communications Louis Aucoin et le psychologue Mathieu Blanchet, on décortique notre obsession pour la météo.

Sommes-nous face à une réelle menace ou à un spectacle médiatique anxiogène?

Écoutez Louis Aucoin, président de Aucoin stratégies et communications et Mathieu Blanchet, neuropsychologue et psychologue clinicien, mercredi matin à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

«C’est notre travail de citoyen d’être capable d’interpréter ce qu’on nous dit dans notre société... on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour faire ça.»

Louis Aucoin

«L'élément clé, c'est de redonner le pouvoir, ce qu'on va appeler l'empowerment, donc de redire à la population: "Nous, on vous conseille, pour éviter les désagréments, de moins sortir".»

Mathieu Blanchet

