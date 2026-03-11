Alerte météo et anxiété collective

Alors qu'une tempête de verglas tombe sur une partie du Québec, Marie-Eve Tremblay pose une question délicate: les médias sont-ils devenus trop alarmistes?
Avec l'expert en communications Louis Aucoin et le psychologue Mathieu Blanchet, on décortique notre obsession pour la météo.
Sommes-nous face à une réelle menace ou à un spectacle médiatique anxiogène?
Écoutez Louis Aucoin, président de Aucoin stratégies et communications et Mathieu Blanchet, neuropsychologue et psychologue clinicien, mercredi matin à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.
«C’est notre travail de citoyen d’être capable d’interpréter ce qu’on nous dit dans notre société... on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour faire ça.»
«L'élément clé, c'est de redonner le pouvoir, ce qu'on va appeler l'empowerment, donc de redire à la population: "Nous, on vous conseille, pour éviter les désagréments, de moins sortir".»