95 % des filles désertent les parcs l’été

Projet «Elles bougent»: reprendre l'espace public pour les adolescentes

le 5 mars 2026 11:01

Projet «Elles bougent»: reprendre l'espace public pour les adolescentes
Les obstacles à l'utilisation des parcs par les adolescentes en été incluent l’occupation masculine, les commentaires sexistes, le manque de confiance et un environnement généralement peu accueillant. / PoppyPix/ Adobe Stock

Dans le quartier Saint-Michel, à Montréal, un chiffre frappe l’imaginaire: seulement 5 % des participants aux activités sportives estivales sont des filles. 

Entre commentaires sexistes, manque de confiance en soi et un environnement trop souvent dominé par les garçons de «8 h à 23 h», les adolescentes s'effacent des parcs. 

Marie-Eve Tremblay reçoit Monica Flores, joueuse de soccer de 16 ans, pour discuter du projet «Elles bougent», de l'intimidation et de l'urgence de créer des espaces sécurisants et exclusifs pour que les filles reprennent enfin leur place sur le terrain.

Écoutez le témoignage de l'adolescente à ce sujet, jeudi matin à Radio textos.

«Les filles ont peur de faire le premier pas pour aller jouer en été [...] à cause des critiques.»

Monica Flores

René Sarr, intervenant communautaire et scolaire dans le quartier St-Michel, entraîneur de soccer au Collège Jean-de-Brébeuf, déplore la situation des adolescentes sportives. 

«Ce n'est pas que la fille n'aime pas le sport, c'est souvent l'environnement qui crée ces barrières-là.»

René Sarr

