95 % des filles désertent les parcs l’été

Dans le quartier Saint-Michel, à Montréal, un chiffre frappe l’imaginaire: seulement 5 % des participants aux activités sportives estivales sont des filles.

Entre commentaires sexistes, manque de confiance en soi et un environnement trop souvent dominé par les garçons de «8 h à 23 h», les adolescentes s'effacent des parcs.

Marie-Eve Tremblay reçoit Monica Flores, joueuse de soccer de 16 ans, pour discuter du projet «Elles bougent», de l'intimidation et de l'urgence de créer des espaces sécurisants et exclusifs pour que les filles reprennent enfin leur place sur le terrain.

Écoutez le témoignage de l'adolescente à ce sujet, jeudi matin à Radio textos.