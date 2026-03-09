 Aller au contenu
Justice et faits divers
Un phénomène en augmentation

Violence juvénile à Repentigny: le maire Nicolas Dufour sonne l'alarme

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 9 mars 2026 10:36

Avec

Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron / Cogeco Média

La ville de Repentigny est secouée par une montée de la violence chez les jeunes, comme on peut le voir dans une vidéo devenue virale sur les médias sociaux. 

On y voit un homme âgé être pris à partie et violenté par plusieurs jeunes dans une zone commerciale.

Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, insiste sur l'urgence d'agir face à ce phénomène qui prend de l’ampleur sur son territoire.

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire d’Huntingdon, faire le point, lundi, à l'émission de Marie-Ève Tremblay.

Il souligne les lacunes actuelles, notamment le manque criant de ressources policières dans certaines municipalités du Québec.

