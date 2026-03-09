Un phénomène en augmentation

La ville de Repentigny est secouée par une montée de la violence chez les jeunes, comme on peut le voir dans une vidéo devenue virale sur les médias sociaux.

On y voit un homme âgé être pris à partie et violenté par plusieurs jeunes dans une zone commerciale.

Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, insiste sur l'urgence d'agir face à ce phénomène qui prend de l’ampleur sur son territoire.