La députée Marwah Rizqy vient d'être expulsée du caucus du Parti libéral du Québec (PLQ). Cette annonce met fin à une saga de trois semaines.

La décision a été entérinée par le chef Pablo Rodriguez lui-même.

Dans un communiqué, il a été très clair: en choisissant d'agir seule et de se placer au-dessus de l'équipe, Mme Rizqy a «rompu le lien de confiance nécessaire pour avancer ensemble».

Écoutez Louis Lacroix, journaliste sur la colline parlementaire pour Cogeco Nouvelles, décortiquer la crise au PLQ, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.