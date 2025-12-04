L'aide aux groupes communautaires abolie

La décision du gouvernement du Québec de plafonner l'aide sociale aux demandeurs d'asile désole les organismes communautaires leur venant en aide, ces dernier voyant aussi leurs subventions coupées.

Florence Boudreau, du Regroupement des organismes en hébergement pour personnes migrantes (RHOMI), estime que les coupures dans l'aide sociale n'entraîneront que très peu d'économies pour l'État.

Elle explique que permettre à un demandeur d'asile de se loger fait économiser 7000 dollars au gouvernement.

Écoutez Florence Bourdeau, coordonnatrice du RHOMI, dénoncer la décision du gouvernement québécois dans La commission, jeudi.