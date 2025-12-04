Ottawa prépare sa stratégie

Alors qu'Ottawa amorce une réflexion sur les stratégies à adopter dans l'éventualité d'un troisième référendum au Québec, Gilles Duceppe, ex-chef du Bloc québécois, espère un débat «respecteux» et «intelligent».

Il mentionne que le Québec a beaucoup plus en commun avec le Canada et les démocraties occidentales qu'avec les pays autoritaires.

Écoutez l'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, réagir à ce sujet au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, jeudi.

Gilles Duceppe dit aussi avoir déjà voulu négocier une union entre cinq provinces canadiennes, un peu à l'image de l'Union européenne, avec d'anciens ministres fédéraux et provinciaux.