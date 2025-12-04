 Aller au contenu
Politique provinciale
Ottawa prépare sa stratégie

Référendum sur l'indépendance: Gilles Duceppe espère un débat «respectueux»

par 98.5

0:00
14:13

Entendu dans

La commission

le 4 décembre 2025 14:29

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Référendum sur l'indépendance: Gilles Duceppe espère un débat «respectueux»
L'ex-chef du Bloc Québécois, Gilles Duceppe. / La Presse Canadienne / Adrian Wyld

Alors qu'Ottawa amorce une réflexion sur les stratégies à adopter dans l'éventualité d'un troisième référendum au Québec, Gilles Duceppe, ex-chef du Bloc québécois, espère un débat «respecteux» et «intelligent».

Il mentionne que le Québec a beaucoup plus en commun avec le Canada et les démocraties occidentales qu'avec les pays autoritaires.

Écoutez l'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, réagir à ce sujet au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, jeudi.

Gilles Duceppe dit aussi avoir déjà voulu négocier une union entre cinq provinces canadiennes, un peu à l'image de l'Union européenne, avec d'anciens ministres fédéraux et provinciaux.

«Je le dis souvent, j'ai des collègues qui sont souverainistes. Je ne partirais pas nécessairement en fin de semaine avec eux autres. J'ai des amis fédéralistes, je ne m'entends pas avec eux autres, mais en fin de semaine, j'aurais du plaisir avec eux autres.»

Gilles Duceppe

Autre sujet abordé

  • Réaction de Gilles Duceppe sur les propos de Paul St-Pierre Plamondon envers le milieu de la culture québécoise.

Vous aimerez aussi

«Ce qu'on sent à la table, c'est l'ombre de Christian Dubé qui plane encore»
La commission
«Ce qu'on sent à la table, c'est l'ombre de Christian Dubé qui plane encore»
0:00
12:37
«C'est une insulte au milieu culturel québécois» Nathalie Normandeau
Le Québec maintenant
«C'est une insulte au milieu culturel québécois» Nathalie Normandeau
0:00
11:16

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Cuisiner avec l'IA: «Si ça a l'air fou, c'est sûrement fou», dit un restaurateur
Rattrapage
Recettes parfois inexactes
Cuisiner avec l'IA: «Si ça a l'air fou, c'est sûrement fou», dit un restaurateur
Les médecins québécois désertent le réseau: «C'est une saignée québécoise»
Rattrapage
Loi 2
Les médecins québécois désertent le réseau: «C'est une saignée québécoise»
Personnel administratif de la STM: «Une grève de moins, on fait la vague»
Rattrapage
Entente de principe
Personnel administratif de la STM: «Une grève de moins, on fait la vague»
Plafonnement de l'aide sociale aux demandeurs d'asile: «C'est de l'acharnement»
Rattrapage
L'aide aux groupes communautaires abolie
Plafonnement de l'aide sociale aux demandeurs d'asile: «C'est de l'acharnement»
Le télétravail augmente-t-il l'absentéisme?
Rattrapage
Fonction publique québécoise
Le télétravail augmente-t-il l'absentéisme?
«La plus grande problématique, c'est l'impact cumulatif des augmentations»
Rattrapage
Hausse du panier d'épicerie en 2026
«La plus grande problématique, c'est l'impact cumulatif des augmentations»
«Je suis extrêmement triste et désolée que le ministre Jolin-Barrette s'entête»
Rattrapage
Avortement et constitution québécoise
«Je suis extrêmement triste et désolée que le ministre Jolin-Barrette s'entête»
«Dans certains cas, on est obligés d'avoir un bris de service» -Samir Alahmad
Rattrapage
Hausse des éducateurs non qualifiés en CPE
«Dans certains cas, on est obligés d'avoir un bris de service» -Samir Alahmad
«Ce qu'on sent à la table, c'est l'ombre de Christian Dubé qui plane encore»
Rattrapage
Déjà la fin des négos avec les médecins de famille
«Ce qu'on sent à la table, c'est l'ombre de Christian Dubé qui plane encore»
«PSPP a fait une erreur en se mettant à dos une partie du milieu culturel»
Rattrapage
Il fustige des artistes
«PSPP a fait une erreur en se mettant à dos une partie du milieu culturel»
Top 8 des personnalités 2025: de Janette Bertrand à Florence Longpré
Rattrapage
Magazine L'actualité
Top 8 des personnalités 2025: de Janette Bertrand à Florence Longpré
Est-ce qu'enseigner est plus difficile au Québec qu'ailleurs au Canada?
Rattrapage
Éducation
Est-ce qu'enseigner est plus difficile au Québec qu'ailleurs au Canada?
TDAH: «On médicamente beaucoup les enfants», s'inquiète Dr René Wittmer
Rattrapage
Les jeunes sont-ils des cobayes pour la médecine?
TDAH: «On médicamente beaucoup les enfants», s'inquiète Dr René Wittmer
Les voitures collectent nos données: «Ça vaut une fortune»
Rattrapage
Un marché de 750 milliards de dollars
Les voitures collectent nos données: «Ça vaut une fortune»