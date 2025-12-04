Ottawa prépare sa stratégie

Alors qu'Ottawa amorce une réflexion sur les stratégies à adopter dans l'éventualité d'un troisième référendum au Québec, Gilles Duceppe, ex-chef du Bloc québécois, espère un débat «respecteux» et «intelligent».
Il mentionne que le Québec a beaucoup plus en commun avec le Canada et les démocraties occidentales qu'avec les pays autoritaires.
Écoutez l'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, réagir à ce sujet au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, jeudi.
Gilles Duceppe dit aussi avoir déjà voulu négocier une union entre cinq provinces canadiennes, un peu à l'image de l'Union européenne, avec d'anciens ministres fédéraux et provinciaux.
«Je le dis souvent, j'ai des collègues qui sont souverainistes. Je ne partirais pas nécessairement en fin de semaine avec eux autres. J'ai des amis fédéralistes, je ne m'entends pas avec eux autres, mais en fin de semaine, j'aurais du plaisir avec eux autres.»
Autre sujet abordé
