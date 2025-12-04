 Aller au contenu
Politique provinciale
CAQ, PLQ, QS et PQ

«Les plaques tectoniques commencent à bouger» -Éric Duhaime

par 98.5

0:00
7:57

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 décembre 2025 17:03

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Les plaques tectoniques commencent à bouger» -Éric Duhaime
Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime / La Presse Canadienne / Christopher Katsarov

L'animation ne manque pas sur la scène politique québécoise avec l'affrontement entre les médecins et le gouvernement de la CAQ, la crise au Parti libéral du Québec, le départ de Vincent Marrisal de Québec solidaire et la tempête provoquée par le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon avec ses propos envers le milieu culturel.

Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, commenter l'actualité avec l'animateur Philippe Cantin.

Le Parti conservateur, après avoir grimpé dans les sondages, fait un peu du surplace.

«Oui, mais ce que je retiens de façon générale, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions par rapport à la politique. Il y a comme un mouvement», explque Duhaime.

«Les plaques tectoniques commencent à bouger. Évidemment, la crise au Parti libéral provoque un réalignement. Et pour moi, je vois ça comme une opportunité. Je pense que les portes sont en train de s'ouvrir pour les gens, pour écouter des discours un peu différents. Je pense que le modèle québécois est rendu à bout de souffle. On l'a vu avec le projet de loi 2 et les médecins. On le voit avec la bataille des syndicats présentement sur le projet de loi 3. Je pense qu'il y a un désir de changement, une vraie soif de changement, et c'est ce que le Parti conservateur du Québec incarne.»

Éric Duhaime

Et Éric Duhaime se pose de sérieuses questions relativement aux déclarations de PSPP.

«Ce qui m'étonne de M. Plamondon, c'est de voir comment, à chaque fois que quelqu'un ne dit pas exactement la même chose que lui, comment il part après. Et puis, il le fait avec sa propre troupe, ses propres troupes. [...] Et là, je me dis: qu'est-ce qu'il veut? Il veut être tout seul dans l'autobus? Où s'en va le Parti québécois avec ça? Est-ce que c'est l'arrogance et puis le mépris de quelqu'un qui est rendu trop haut dans les sondages? Est-ce que ça lui est monté à la tête? Je sais pas, mais ce n'est pas normal qu'il agisse, qu'il ne soit pas rassembleur, qu'il soit aussi divisif que ça.»

Vous aimerez aussi

«C'est une insulte au milieu culturel québécois» Nathalie Normandeau
Le Québec maintenant
«C'est une insulte au milieu culturel québécois» Nathalie Normandeau
0:00
11:16
«Je suis extrêmement triste et désolée que le ministre Jolin-Barrette s'entête»
La commission
«Je suis extrêmement triste et désolée que le ministre Jolin-Barrette s'entête»
0:00
4:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
On discute des spéciaux de la semaine
Rattrapage
Épicerie
On discute des spéciaux de la semaine
«17 572 $ par an pour nourrir une famille type» -Michèle Boisvert
Rattrapage
Hausse du panier d'épicerie en 2026
«17 572 $ par an pour nourrir une famille type» -Michèle Boisvert
«Trump est le candidat favori, pas tant de la Russie, mais de la Chine»
Rattrapage
Guerre en Ukraine
«Trump est le candidat favori, pas tant de la Russie, mais de la Chine»
Qu'est-ce que Ottawa doit faire et ne doit pas faire?
Rattrapage
Éventualité d'un référendum sur la souveraineté
Qu'est-ce que Ottawa doit faire et ne doit pas faire?
«Paul St-Pierre Plamondon a scoré dans son but»
Rattrapage
Attaque envers le milieu culturel
«Paul St-Pierre Plamondon a scoré dans son but»
«Ça fait 35 ans que je porte cette histoire» -Marina Orsini
Rattrapage
Les filles de Caleb: l'histoire d'une passion
«Ça fait 35 ans que je porte cette histoire» -Marina Orsini
L'Opération Nez Rouge facilitée par l'appli mobile cette année
Rattrapage
Une nouveauté
L'Opération Nez Rouge facilitée par l'appli mobile cette année
Itinérance: Montréal est capable de «faire disparaître les contraintes»
Rattrapage
Trois rencontres en dix jours à la Ville
Itinérance: Montréal est capable de «faire disparaître les contraintes»
Le Nadia: un nouveau resto-bar sportif dédié aux sports féminins
Rattrapage
Hochelaga-Maisonneuve
Le Nadia: un nouveau resto-bar sportif dédié aux sports féminins
L'alimentation coûtera 1000$ de plus pour les familles en 2026
Rattrapage
Alors que 80% des Québécois sont endettés
L'alimentation coûtera 1000$ de plus pour les familles en 2026
Top 10 de vos chansons de Noël préférées
Rattrapage
Le choix des auditeurs et des animateurs
Top 10 de vos chansons de Noël préférées
Rupture des négos: «Pas une surprise, mais une énorme déception» -Dr Heppell
Rattrapage
Entre Québec et la FMOQ
Rupture des négos: «Pas une surprise, mais une énorme déception» -Dr Heppell
Un revers, l'occasion de se ressaisir et l'hommage à Markov
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Un revers, l'occasion de se ressaisir et l'hommage à Markov
C'est le bonheur dans les stations de ski
Rattrapage
Hiver précoce
C'est le bonheur dans les stations de ski