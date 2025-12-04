CAQ, PLQ, QS et PQ

L'animation ne manque pas sur la scène politique québécoise avec l'affrontement entre les médecins et le gouvernement de la CAQ, la crise au Parti libéral du Québec, le départ de Vincent Marrisal de Québec solidaire et la tempête provoquée par le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon avec ses propos envers le milieu culturel.

Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, commenter l'actualité avec l'animateur Philippe Cantin.

Le Parti conservateur, après avoir grimpé dans les sondages, fait un peu du surplace.

«Oui, mais ce que je retiens de façon générale, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions par rapport à la politique. Il y a comme un mouvement», explque Duhaime.